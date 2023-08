Genuss in Wassenberg : Wie der Schlemmer-Markt bei seinen Gästen punktet

Grund zum Strahlen hatte auch Alexander Wulf vom Restaurant Troyka aus Erkelenz. Seine Kalbsbäckchen waren so beliebt, dass sich schon am Samstagabend ausverkauft waren. Foto: Anna Petra Thomas

Wassenberg „Da geht doch auch Otto-Normalverbraucher mal ganz unbedarft bei Troyka Sterne essen. So muss es sein!“, sagt Marc Ohlenforst vom gleichnamigen Restaurant. Das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses des Schlemmer-Marktes in Wassenberg.

Was Frank Rosin, der neue Träger der Wassenberger Schlemmer-Ente, am Donnerstagabend bei der Eröffnung des Schlemmer-Marktes Rhein-Maas auf dem Roßtorplatz angestoßen hatte, blieb für vier Tage ein Festival der guten Laune. Ihr konnten auch die kleinen Einschränkungen, die Veranstalter und Besucher vor allem am Sonntag in puncto Wetter hinnehmen mussten, nicht viel anhaben. „Man schaut nur in lächelnde Gesichter“, freute sich Gabi Jansen, im Wassenberger Kulturmanagement für die Organisation des Marktes zuständig, am Samstagabend. „Unsere Gäste haben sich schnell umgestellt, kommen mit Übergangsjacke statt im Sommerkleid“, lächelte auch sie und freute sich über die wieder einmal gelungene, 29. Auflage dieser Traditionsveranstaltung.

Nicht zuletzt wohl auch aufgrund des starken Medieninteresses, das TV- und Sternekoch Rosin dem Markt bescherte, kamen die Besucher vor allem am Freitag und Samstag auch aus ferneren Gefilden nach Wassenberg. Sie kamen in Scharen, denn zumindest Alexander Wulf und sein Restaurant Troyka, mussten bei ihren Kalbsbäckchen bereits am Samstagabend Ausverkauf melden. Aber auch das war kein Problem, ließen sich die Gäste dann einfach sein frisch zubereitetes Entenragout munden. „Es ist verrückt heute“, strahlte Wulf, „mit so vielen Leuten hätten wir nicht gerechnet.“ Dann motivierte er sein Team in seiner russisch geprägten Küche schmunzelnd mit seinem „Dawai, dawai!“ weiter zu Höchstleistungen.

„Die kochen ja auch einfach gut!“, lobte Sommelier Ronny Schreiber das Team in der Troyka-Küche. Die Menschen hätten jetzt echt Lust, wieder auszugehen. „Das sind doch die schönsten Luxusprobleme, wenn die Gäste keinen Platz mehr finden und wir kein Essen mehr haben“, nahm auch er das Ganze mit überaus guter Laune. Dem stimmte auch Berthold Ohlenforst vom gleichnamigen Restaurant in Effeld zu. Im vergangenen Jahr seien vor allem ältere Stammgäste infolge der Pandemie noch nicht wieder zum Markt gekommen. Das sehe jetzt ganz anders aus. „Wir müssen wieder nach vorne schauen“, gab sich mit ihm Sohn Marc in der Ohlenforst-Küche optimistisch. „Die Veranstaltung ist genau die richtige für uns. Da geht doch auch Otto-Normalverbraucher mal ganz unbedarft bei Troyka Sterne essen. So muss es sein!“ Der Pessimismus müsse mal wieder abgelegt werden. „Und das passiert hier gerade“, freute er sich.

Foto: Anna Petra Thomas 20 Bilder So war der Schlemmer-Markt 2023

Wer sich über den Markt bewegte, der fand seinen Platz. So lautet ja auch der „Masterplan“, wie Kulturmanager Jürgen Laaser das Konzept nennt, bei dem sich die Gäste ganz bewusst nicht nur bei einem Gastronomen für einen Abend niederlassen, sondern sich gleich bei mehreren Anbietern kleinen Genuss-Häppchen widmen sollen.

Neben der feinen, auf dem Markt schon bekannten Gastronomie, bei der natürlich frische Austern mit Himbeer-Vinaigrette und roten Zwiebeln oder mit Gin-Tonic und Gurken auf der Karte standen, erfreuten sich auch Newcomer wie Axel´s Soul Kitchen mit Burgern und Pommes oder Altmyhl 62 mit feiner Currywurst großer Beliebtheit, getoppt von einem frischen Eis vom Bauernhof und einem Kaffee vom Espressomobil der Kreissparkasse. Hier engagierten sich auch dieses Mal wieder rund 30 Mitarbeiter ehrenamtlich für den guten Zweck der DLRG-Ortsgruppe Wassenberg.

Abgerundet wurde das Programm durch Getränkeangebote wie Bier, Wein oder Cocktails sowie durch zahlreiche Anregungen für die eigene Küche, angefangen vom frischen Brot über Gewürze bis hin zu Aufstrich, Öl oder Essig. „Wir müssen da wieder viel flexibler werden“, betonte Marina Haumann vom Feinkostanbieter LebensArt in Wegberg. „Einen guten Essig kann man zum Beispiel nicht nur für einen Salat verwenden, sondern mit Sekt auch für einen Aperitif. Mehr als Rezepte brauchen wir wieder mehr Gefühl fürs Kochen“, so ihr Credo.

Nicht zuletzt kam auch die Livemusik auf dem Markt gut an. Dabei „verdingten“ sich die Musiker der bekannten Band Hätzblatt aus Erkelenz erstmals als reine Straßenmusiker. Das gefiel ihnen ebenfalls sichtlich gut, und sie freuten sich über die spontane Unterstützung durch Patrick Barten von den Myhler Castle Pipers mit seinem Dudelsack. Dabei wurde sogar ein gemeinsamer Auftritt beim Weihnachtskonzert am 16. Dezember in Wassenberg verabredet.