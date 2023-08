Photovoltaik-Ausbau im Vergleich : Erkelenz bleibt im Kreis Solar-Vorreiter

Der Solarausbau im Kreis schreitet weiter voran, allerdings etwas weniger als im Bundesschnitt. Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Heinsberg In knapp sieben Jahren soll in Deutschland 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen. Eine große Rolle spielt dabei Photovoltaik. Wie der Ausbau in den einzelnen Kommunen im Kreis Heinsberg vorangeht.

Zwar nimmt der Ausbau von Photovoltaikanlagen im Kreis Heinsberg weiter zu, allerdings liegt das Wachstum leicht unter dem Bundesschnitt. Im ersten Quartal wurde im Kreisgebiet ein durchschnittliches Wachstum von sieben Prozent erzielt. Das geht aus den offiziellen Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt für 2.050 Städte ausgewertet hat. „Damit liegt der Kreis knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte“, erklärt Pressesprecher Georg Lohmann. Hier wurden 7,7 Prozent ermittelt.

Insgesamt wurden im Kreisgebiet in den ersten drei Monaten des Jahres demnach 754 Solaranlagen neu ans Netz genommen. In Summe verfügt der Kreis somit nun über 11.517 PV-Anlagen. In den einzelnen Kommunen fällt das Wachstum dabei sehr unterschiedlich aus.

Mit 169 neuen PV-Anlagen und einem Wachstum von neun Prozent liegt Erkelenzim ersten Quartal beim Ausbau weiter vorne. Die Gesamtzahl der in Erkelenz installierten Solaranlagen beträgt aktuell 2.086 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von 22 Fußballfeldern. Auf dieser Fläche können in Erkelenz 34 Megawatt erzeugt werden. Seit 2018 hat sich die Zahl der PV-Anlagen in der Erka-Stadt beinahe verdoppelt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft Erkelenz es jetzt im Ranking der Städte auf Platz 563 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung sogar auf Rang 217. Seit dem vergangenen Jahr bezuschusst die Stadt die Anschaffung von Photovoltaikanlagen bei Privatpersonen mit dem Klimaschutz-Förderprogramm.

„Durch die neue EU-Richtlinie zur Gebäudesanierung und die Vorgaben der Regierung für Heizung und Co. beschäftigen sich sehr viele Hausbesitzer mit der Anschaffung einer Wärmepumpe. Da diese sehr viel Strom verbraucht, spielen viele zusätzlich mit dem Gedanken, sie mit Sonnenstrom vom eigenen Dach zu speisen und eine PV-Anlage zu installieren“, schätzt Solarexperte Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals für Solaranlagen Selfmade Energy, die Entwicklungen im ersten Quartal ein. Im vergangenen Jahr habe unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine eigentlich kaum jemand nach Preisen gefragt. „Das entscheidendste Kriterium war, welche Firma am schnellsten installieren konnte“, so Rosengart.

Viele Verbraucher wollten ihre energetische Unabhängigkeit so schnell wie möglich erreichen. „Der Preis spielte keine Rolle, das haben viele Solarfirmen ausgenutzt“, weiß der Experte. „Mittlerweile ist das Angebot wieder deutlich größer und die Lieferzeiten liegen nicht mehr bei sechs bis 18 Monaten, wie noch im letzten Jahr, sondern bei vier Wochen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die jetzt ihren eigenen Strom erzeugen und sparen wollen.“

In Heinsberg schreitet der PV-Ausbau ebenfalls gut voran: Im ersten Quartal wurden hier 117 Photovoltaikanlagen neu installiert. In Summe finden sich im Stadtgebiet somit nun 1.942 Anlagen, was einer Fläche von 24 Fußballfeldern entspricht. Die installierte Leistung in Heinsberg liegt damit bei insgesamt 37 Megawatt. Gemessen an der insgesamt installierten Leistung schafft es Heinsberg bundesweit sogar auf Rang 179.

Ebenfalls einen guten Zuwachs verzeichnet Selfmade Energy für Wegberg. In der Mühlenstadt wurden in den ersten drei Monaten 113 PV-Anlagen ans Netz genommen. Im Mittelfeld finden sich Wassenberg (+82), Hückelhoven (+78), Geilenkirchen (+53), Gangelt (+51) und Übach-Palenberg (+41). Die Schlusslichter beim Wachstum bilden Selfkant (+26) und Waldfeucht (+24).

Gerade in Wassenberg wird sich im zweiten und dritten Quartal aber nochmal einiges tun. Die Kommune hat Anfang März ein Förderprogramm für Balkonsolar ins Leben gerufen. „Das Förderprogramm wurde in seiner ersten Auflage sehr gut angenommen“, so Martin Beckers, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, auf Nachfrage. Bereits in der ersten Woche seien 50 Anträge eingegangen, damit sei das Budget komplett erschöpft gewesen. Allerdings habe der Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss der Stadt mittlerweile angeregt, weitere Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. „Im Zuge der Haushaltsplanung für das kommende Jahr ist daher nach jetzigem Stand beabsichtigt, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat, weitere Mittel in Höhe des Vorjahresbetrages auszuweisen“, freut sich Beckers. Zudem plant die Stadt derzeit Anlagen auf den städtischen Gebäuden der Grundschulen in Birgelen, Myhl und Wassenberg sowie dem Kindergarten in Steinkirchen.