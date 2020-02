Infektionen in der Region : Wie der Kreis Heinsberg auf den Corona-Fälle reagiert

Kreis Heinsberg Zwei Personen im Kreis Heinsberg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Kreis reagiert, schließt Schulen, Kitas und Schwimmbäder. Auch die Sozialen Netzwerke spielen eine wichtige Rolle – im Guten wie im Schlechten.

Institutionen und Einwohner des Kreis Heinsbergs richten sich auf das Coronavirus Covid-19 ein, das am Dienstagabend erstmals im Kreis Heinsberg aufgetreten wurde. Ein Ehepaar wurde im Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus behandelt und später nach Düsseldorf verlegt. Die Infektion mit dem Virus gilt mittlerweile als bestätigt.

Als erste Reaktion darauf bleiben Schulen, Kindertagesstätten und andere öffentliche Einrichtungen am heutigen Mittwoch geschlossen. So sind etwa die Kreisverwaltung und die Stadtverwaltungen von Heinsberg, Erkelenz, Übach-Palenberg und Geilenkirchen für den Publikumsverkehr geschlossen.

In Heinsberg und Übach-Palenberg bleiben auch die öffentlichen Schwimmbäder geschlossen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das teilten die Stadt Heinsberg und Übach-Palenbergs Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch im Sozialen Netzwerk Facebook mit.

Falschnachrichten in Sozialen Netzwerken

Facebook war am Dienstagabend einerseits sehr sinnvoll. Eltern und Schüler waren wohl binnen weniger Minuten darüber informiert, dass am Mittwochmorgen nicht mit geöffneten Schulen und Kitas zu rechnen ist. Andererseits zeigt sich auch die Schattenseite der Sozialen Medien. Die Kreisverwaltung Heinsberg schrieb am frühen Mittwochmorgen, dass eine falsche Pressemitteilung in Umlauf gelangt sei. Jemand hat einen „allerersten Textentwurf“ „unautorisiert abfotografiert und in Umlauf gebracht“, schreibt die Kreisverwaltung dazu. „Unverantwortlich so etwas!“ Daraus ging fälschlicherweise hervor, dass die Schulen und Kindergärten im Kreisgebiet zwei Wochen lang geschlossen bleiben. Diese Falschnachricht wurde auch auf anderen Kanälen verbreitet und kurzfristig auch von Medien aufgegriffen.

Trotzdem ist es möglich, dass Schulen und Kitas länger als einen Tag geschlossen bleiben. Geilenkirchens Bürgermeister Georg Schmitz schrieb am Dienstagabend: „Es sieht wohl so aus, dass eine Schließung der Schulen und Kitas mehrere Tage oder Wochen angeordnet werden kann.“

Wie private Initiativen und Vereine mit dem Auftreten des Coronavirus umgehen, werden die nächsten Tage zeigen. Der 1. FC Wassenberg-Orsbeck teilte etwa mit, dass das Jugendtraining am Mittwoch ausfällt. „Wir von der Jugendabteilung haben beschlossen, vorsorglich das Training für Mittwoch für alle Jugendmannschaften abzusagen“, damit ergreife man die gleichen Maßnahmen wie die Behörden, hieß es vom Verein.

Keine Einschränkungen bei der Bahn

Es sind zunächst keine Einschränkungen im Bahnverkehr in der Region in Nordrhein-Westfalen eingeplant. Das sagte eine Sprecherin von DB Regio NRW am frühen Mittwochmorgen. Man sei jedoch „im ständigen Austausch“ mit den Behörden, sagte die Sprecherin mit Blick auf Maßnahmen gegen eine mögliche Ausbreitung, zu denen auch eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs gehören könnte.

Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, war nach einer kurzen Nacht am Morgen bereits auf dem Weg nach Düsseldorf. Bis 0.30 Uhr hatte der Krisenstab des Kreises Heinsberg am Abend getagt.

Gegen 14 Uhr sei Pusch am Dienstag vom Gesundheitsamt über die Verdachtsfälle in Erkelenz informiert worden. Dann ging alles sehr schnell. Der Krisenstab trat zusammen, eine Liste mit Kontaktpersonen aus dem Umfeld der beiden Erkrankten wurde erstellt.

„Die ersten Leute von dieser Liste haben wir bereits gestern kontaktiert, heute werden wir damit weitermachen. Sie erhalten Verhaltensmaßregeln. Wir versuchen das Virus einzudämmen, ohne dass das öffentliche Leben im Kreis zum Erliegen kommt", sagte Pusch am Morgen unserer Zeitung.Deshalb sei etwa der Linienverkehr im Kreis nicht eingestellt worden.