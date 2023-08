Serie: Gegen das Vergessen : Wie Berni Hertz ihre Kinder vor den Nazis retten konnte

Knapp ein Jahr nach der Aufnahme des Fotos wird diese junge Familie aus Gangelt flüchten. Auf dem Arm hält Berni Hertz ihre Tochter Margot. Ihr Sohn Dieter schmiegt seine Wange an die Stirn seiner Schwester. Foto: Dalia Hertz/Privatarchiv

Gangelt Mit ihrem Mann und ihren Kindern möchte Berni Hertz ein neues Leben in Uruguay aufbauen: fern vom Nationalsozialismus. Doch nicht allen Familienmitgliedern gelingt die Flucht.

Drei Monate harrt Berni Hertz mit ihren kleinen Kindern Dieter und Margot 1937 im Weinkeller von Freunden in der Wallstraße in Gangelt aus. Ihr ständiger Begleiter: die Angst, dass ihr Versteck verraten, sie und ihre Kinder verhaftet, deportiert, ermordet werden könnten. Eine Fahrt in einem fensterlosen Kleinbus zum Hamburger Hafen, dann eine lange Schifffahrt über den Atlantik: Auf diesem Weg flüchtet die kleine jüdische Familie schließlich nach Uruguay, um sich dort ein neues Leben aufzubauen.

Auch Leo Hertz, Bernis Ehemann und Vater der Kinder, soll nachkommen. Doch die immer stärkere Verfolgung der jüdischen Bevölkerung macht ihm eine spätere Flucht unmöglich.

86 Jahre nach Bernis Ankunft in Uruguay steht ihre Enkelin, Dalia Hertz, dort, wo ihre Familie früher lebte: in der heutigen Hanxlerstraße in Gangelt. Die 62-Jährige blickt auf die sieben Namen ihrer Familienmitglieder, graviert in sieben Stolpersteine. Die Menschen hinter den Namen wurden von den Nationalsozialisten entwurzelt, voneinander getrennt, teils ermordet. Nur durch die Flucht ihrer Großmutter überlebten Dalias Vater Dieter und ihre Tante Margot. Dalia selbst wurde 1961 in Israel geboren. Dorthin emigrierte Dieter mit seiner Frau, nachdem seine Mutter verstorben war. Inzwischen ist auch er nicht mehr am Leben. Dalia reist allein in die Geburtsstadt ihres Vaters, aus der er 1937 fliehen musste.

Das Heinsberger Tor in Gangelt war für die Familie Hertz ein täglicher Anblick. Ihr Anwesen, das 1945 von der amerikanischen Armee gesprengt wurde, stand in der heutigen Hanxlerstraße 6. Foto: Stadt Gangelt/Archivfoto

Im späten 19. Jahrhundert hatte alles vielversprechend angefangen: Hermann Hertz und seine Frau Pauline zogen nach Gangelt und eröffneten dort einen Viehhandel. Das Geschäft lief gut und in den 1880er Jahren brachte Pauline vier Kinder zur Welt: Leo, Julius, Max und Hedwig. Julius starb im Alter von vier Monaten, Max fiel 1916 mit 21 Jahren als Soldat im Ersten Weltkrieg. Leo aber stieg in das Geschäft seines Vaters ein. Über die Jahre erwirtschaftete die Familie beachtlichen Wohlstand. Hermann, Pauline, Leo und Hedwig wohnten in einem großen Ziegelbau vor dem Heinsberger Tor, an den Hermann 1921 weitere Stallungen anbauen ließ.

Nicht jeder habe der Familie den Erfolg gegönnt, berichten Nachbarn und Bekannte der Familie später. Im Gegenteil hätten einige Gangelter aus ihrem Neid keinen Hehl gemacht. Zunächst konnte der Familie das jedoch noch egal sein. Außerdem gab es gute Neuigkeiten: Leo Hertz heiratete Berni Altgenug aus Niedersachsen. 1934 und 1936 kamen ihre Kinder Dieter und Margot zur Welt.

Der Viehhandel der Familie Hertz, das Kaufhaus der Familie Joseph, die Metzgerei der Familie Leopold: Das sind nur einige Beispiele für jüdische Familien, die die Ortsgemeinschaft in Gangelt mitgestalteten und bereicherten. Nach Hitlers Machtergreifung wurde für sie alle das Leben zunehmend schwieriger. Aktionen wie der Geschäftsboykott vom 1. April 1933 unter dem Motto: „Kauft nicht bei Juden!“, stieß vielerorts auf keinen großen Protest. Der staatliche Antisemitismus wurde immer dominanter: Jüdische Menschen wurden ausgeschlossen und systematisch entrechtet, schließlich begannen Verhaftungen und Ermordungen.

Info Zu Ingrid Heims Recherchen Die pensionierte Grundschullehrerin betreibt seit anderthalb Jahren Recherchen zum jüdischen Leben in Gangelt. Foto: Saskia Panzer „Bis heute fehlt etwas in Gangelt“, sagt Ingrid Heim. Die Vertreibung und Ermordung jüdischer Menschen durch den Nationalsozialismus sei bis heute spürbar. Seit anderthalb Jahren betreibt die pensionierte Grundschullehrerin intensive Recherchen zu den Schicksalen jüdischer Gangelter – und arbeitet damit gegen das Vergessen an. Ihr Forschungszeitraum: Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die Zeit des Nationalsozialismus. Ingrid Heim führt eine Arbeit fort, die der Initiativkreis zur Stolpersteinverlegung begonnen hat. Ihr Ziel ist es, die Geschichten jüdischer Familien aus Gangelt in einem Buch gebündelt aufzuschreiben. Das Buch soll dabei helfen, die Erinnerung an diese Schicksale wach zu halten. Dafür hat sich Heim durch „Unmengen von Urkunden“ gelesen und mit mehreren Archiven zusammengearbeitet, schildert sie. Unerlässliche Grundlagen für ihre Forschung seien die Gangelter Chronik von Heinrich Josef Otten sowie die Recherchen des Initiativkreises Stolpersteine.

1937 zog Familie Hertz Konsequenzen. Hermann, Pauline und Hedwig wanderten nach Puth in die Niederlande aus, wo bis zum Einmarsch von Nazi-Deutschland 1940 viele jüdische Familien Zuflucht fanden. Berni, deren Brüder bereits nach Uruguay ausgewandert waren, und Leo wollten in Südamerika ein neues Leben anfangen – fern von Leos Eltern, aber in Sicherheit. „Es wurde abgemacht, dass Vater nach Holland geht, um von dort das Haus und die Farm zu verkaufen, um danach zu uns zurückzukommen und zusammen nach Uruguay auszuwandern“, schildert Dieter in seinen Memoiren.

Um Berni, den dreijährigen Dieter und das Baby Margot bis zur geplanten Flucht in Gangelt zu verstecken, riskierte die befreundete Familie Vanhel ihr Leben: Drei Monate harrten die drei in ihrem Weinkeller aus. „Ich habe keine Zweifel, dass man uns ermordet hätte, wenn Nachbarn unser Versteck verraten hätten“, schreibt Dieter weiter. In einem fensterlosen Kleinbus brachten die Vanhels sie schließlich unbemerkt zum Hamburger Hafen. Dort bestiegen sie die „Monte Olivia“ Richtung Uruguay.

Unterdessen gerät Leo Hertz in ernste Schwierigkeiten. Er wird verhaftet. Es habe „Ungereimtheiten“ in den Geschäftsbüchern gegeben, warfen die Funktionäre der NSDAP ihm vor. Dem anderen 1937 tätigen jüdischen Viehhändler aus Gangelt geht es genauso. So finden sich Hugo Leopold und Leo Hertz in zwei benachbarten Zellen im Heinsberger Tor wieder. Doch es scheint, als sei nicht alles verloren: Das Törchen vor Hugos Zelle ist nicht durchgehend bewacht und kann mit eigener Kraft aufgebrochen werden.

Leo Hertz habe es noch geschafft, die Farm der Familie zu verkaufen und das Geld auf eine Bank in der Schweiz zu überweisen, leider habe er das seiner Familie in Uruguay aber nicht mehr mitteilen können. Das schreibt sein Sohn Dieter in seinen Memoiren. Foto: Dalia Hertz/Privatarchiv

Seinen Mitgefangenen möchte er nicht zurücklassen. Doch Leo Hertz habe das Angebot nicht angenommen, berichtet später Hugos Frau Franziska Leopold. Stur sei er in der Zelle sitzengeblieben und habe beharrt: Er habe nichts verbrochen und daher nichts zu befürchten. Da er Leo Hertz nach dieser Begegnung nie wiedersah, nahm Hugo Leopold an, er sei vom Heinsberger Tor aus in ein Konzentrationslager deportiert worden. Doch so war es nicht.

Entgegen Hugos Befürchtung gelang es Leo, zu seinen Eltern nach Puth zu fliehen, wo er sich bis 1942 verstecken konnte. Zu seiner Frau und seinen Kindern schaffte er es jedoch nie zurück. Am 10. Mai 1940 überfiel Deutschland die Niederlande. Nur, wem es noch gelang zu fliehen oder sich zu verstecken, entging der direkten Verhaftung und Ermordung durch die Nationalsozialisten. Pauline Hertz war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Ihr Mann und ihre Kinder Leo und Hedwig konnten sich noch einige Zeit verstecken, jedoch nicht bis zum Ende des Krieges.

Die Stolpersteine für die Familie Hertz liegen dort, wo bis 1945 das Anwesen der Familie stand, in der heutigen Hanxlerstraße 6 in Gangelt. Foto: MHA/Ingrid Heim

Im Oktober 1942 wurde Leo Hertz in das Konzentrationslager Mauthausen in Österreich gebracht. Als Todestag ist der achte Oktober 1942 angegeben, er wurde 52 Jahre alt. Etwa ein halbes Jahr später, im April 1943, konnte auch seine Schwester sich nicht mehr verstecken. Fünf Monate nach ihrer Verhaftung deportierten die Nazis Hedwig nach Auschwitz und ermordeten sie am 24. September 1943 im Alter von 47 Jahren. Kurz nach ihrer Verhaftung wurde auch Herrmann aufgegriffen. Ihn verschleppten die Nazis nach Sobibor, wo er kurz nach seiner Ankunft am 14. Mai getötet wurde.

Bernie Hertz und ihre Kinder kurz nach ihrer Ankunft in Uruguay 1938. Foto: Dalia Hertz/Privatarchiv