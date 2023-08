Regen und Sturm : Wetter macht Open-Air-Veranstaltungen zu schaffen

Viele meiden bei Regen Veranstaltungen unter freiem Himmel. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Heinsberg Sommerwetter sieht anders aus. Die ersten Open-Air-Veranstaltungen im Kreis werden bereits verschoben. Was findet statt, was nicht? Wir haben uns umgehört.

Anfang August müsste eigentlich eine gute Zeit sein für Konzerte, Märkte und Sportveranstaltungen unter freiem Himmel. Doch das Regenwetter macht vielen Planungen einen Strich durch die Rechnung. Der Wechsel von Schauern, leichtem Regen, kurzer Sonne und viel Bewölkung bereitet manchen Veranstaltern Sorge. Manches musste verschoben werden, bei anderem hofft man das Beste.

Heinsberg Citybeach

Beim Heinsberger Citybeach sollte sich die Innenstadt ab dem 3. August eigentlich in eine Strand- und Chillzone verwandeln. Geplant war, auf dem 1200 Quadratmeter großen Heinsberger Marktplatz 200 Tonnen Sand, bis zu drei Meter hohe, echte Palmen, 200 Liegestühle und echte Strandkörbe zu verteilen, sodass es bei freiem Eintritt perfektes Strand-Ambiente gibt. So sollten auch Daheimgebliebene Urlaubsfeeling bekommen.

Entspannt den Sommer genießen – das ist diese Woche nicht drin, weshalb das Event verschoben wurde. Foto: SSV/Peter Küppers

Nun haben die Veranstalter den Citybeach am Dienstag kurzfristig abgesagt – wegen der regnerischen und stürmischen Wetterlage. Stattdessen soll das Event eine Woche später stattfinden, vom 10. bis 13. August. Auch der verkaufsoffene Sonntag soll auf den 13. August geschoben werden. Die dazu noch notwendigen Einwilligungen politischer Gremien werden derzeit eingeholt. Der Wochenmarkt kann am Freitag, 4. August, auf dem Marktplatz in Heinsberg stattfinden. Am Freitag, 11. August, sind die Marktstände dann auf dem Parkplatz Ostpromenade zu finden.

Schlemmer-Markt

Eine Absage wegen schlechten Wetters steht für den Schlemmer-Markt Rhein-Maas in Wassenberg nicht zur Debatte. „Wassenberg trotzt dem Wetter. Wir lassen niemanden im Regen stehen. Und wir lachen trotzdem, auch wenn die Sonne nicht lacht“, sagt Gabriele Jansen von der Kunst-, Kultur- und Heimatpflege gGmbH Wassenberg. Klar ist: Der Markt findet statt, auf jeden Fall.

Natürlich würde man den Schlemmer-Markt viel lieber an einem lauen Sommertag genießen. Aber auch für regnerisches Wetter hat die Stadt Wassenberg, die den Markt veranstaltet, vorgesorgt. 35 große Schirme und viele Pagodenzelte sollen den Regen von den Gästen fernhalten.

Der Schlemmer-Markt beginnt am Donnerstag. Erster Höhepunkt ist die Verleihung der Goldenen Schlemmer-Ente an TV- und Sternekoch Frank Rosin. Diesen Ehrenpreis vergeben die Stadt Wassenberg und das Medienhaus Aachen gemeinsam. Der Schlemmer-Markt läuft dann noch bis Sonntag.

Open-Air-Kino Wassenberg

Ob das Kino unter freiem Himmel ein Regenproblem bekommt, wird sich nächste Woche zeigen. Dann findet das Open-Air-Sommerkino von Mittwoch, 9. August, bis Sonntag, 13. August, auf dem Außengelände des Parkbads in Wassenberg statt. Dort finden die Besucher zwar 320 Liegestühle, aber keine schützenden Schirme. Denn die würden den Blick auf die Leinwand versperren. Gabriele Jansen von der Kunst-, Kultur- und Heimatpflege gGmbH Wassenberg schaut optimistisch in die kommende Woche. Die Hoffnung auf besseres Wetter ist groß. Und die Wetterprognosen gäben das auch her, sagt Jansen.

Open-Air-Konzerte in Übach-Palenberg

Bei vielen Musikfestivals lassen sich die Besucher von Regenwetter nicht abhalten. Aber wie ist das bei Konzerten in Übach-Palenberg? Auf dem Rathausplatz sind am Wochenende zwei Open-Air-Konzerte geplant im Rahmen der Veranstaltung „Mittendrin und draußen“. Am Freitagabend spielt ab 20 Uhr die Band „Comeback“, am Samstagabend um dieselbe Zeit „Fahrerflucht“.

Trotz unsicherer Wetterlage sollen beide Konzerte stattfinden. „Wir haben auch mit dem Gedanken gespielt, es zu verschieben“, sagt Richard Delahaye vom Biergarten, der die Veranstaltung organisiert. „Aber wenn es zwischendurch trocken ist, passt das.“ Die Bands sind auch schon längst gebucht, sodass man sie nicht einfach umplanen kann. Ersatzlos abzusagen, war für Delahaye keine Option.

Es bleibt zu befürchten, dass bei den beiden kostenlosen Konzerten die Besucher mit den ersten Tropfen den Rathausplatz verlassen. Delahaye hofft, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Sollte es doch etwas regnen, gibt es ein paar Schirme, unter denen sich die Zuhörer stellen können. Außerdem ist es immer möglich, in den Biergarten zu flüchten. „Wir hoffen auf das Beste“, sagt Delahaye. Vielleicht lassen sich ja viele Musikfreunde blicken, die nicht aus Zucker sind.

Tennis-Sommercamp der Jugend

Auch beim Tennisclub Blau-Weiß Erkelenz hatte man sich das Wetter etwas anders vorgestellt. Momentan läuft dort das Jugend-Sommercamp, und für ein Tennisspiel ist sonniges Wetter um einiges wünschenswerter als Regen oder Sturm. Doch laut Vereinsvorsitzenden Frank Thies machen die 40 Teilnehmer und die vier Trainer das Beste draus. „Die Stimmung ist gut“, versichert Thies, „doch natürlich wäre es besser, das Wetter würde mitspielen.“

Die Tennisplätze des Vereins seien glücklicherweise in gutem Zustand und kernsaniert. Sie können gut Wasser vertragen, trocknen schnell und sind daher auch schnell wieder bespielbar. So nutzen die Jugendlichen die Regenpausen zum Spielen. Der Blick fällt immer wieder auf das Regenradar, um die Lücken gut planen zu können.

Und sollte es draußen mal schlecht aussehen, werden drinnen Gesellschaftsspiele im Clubhaus gespielt, um die Gemeinschaft aufzubauen. Darum gehe es ja auch. „Tennis hat viel mit Gemeinschaft zu tun“, sagt Thies. Daher stehe auch der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. So ist es auch nicht allzu schlimm, wenn starker Wind das Tennisspielen erschwert. „Absolute Genauigkeit ist da nicht das Wichtigste“, sagt Thies.

Electrisize in Erkelenz

Die Electrisize-Macher vom Erkelenzer Kulturgarten sind noch traumatisiert vom Unwetter im Jahr 2014, als ihnen das Festival regelrecht absoff und sie versuchten, mit meterdicken Strohschichten dem Schlamm Herr zu werden. Seitdem aber hat das Team von Raphael Meyersieck und Michael Frentzen in Sachen Bodenschutz nachgerüstet, mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass das Festival jetzt auch barrierefrei ist. Holzdielenböden vor der Bühne und auf den Wegen halten Räder und Füße trocken.

Auch auf dem Campingplatz ist der zentrale Gang mit Dielen bedeckt. Eine Schlammschlacht wie beim schleswig-holsteinischen Heavy-Metal-Festival in Wacken, wo die Anfahrt mit dem Auto gestern von den Veranstaltern gestoppt werden musste, hält Kulturgarten-Geschäftsführer Raphael Meyersieck für sehr unwahrscheinlich, dafür ist das Gelände zu gut präpariert und auch die Wetterprognosen für das Wochenende zu gut. Schon am Mittwoch und Donnerstag soll es weniger regnen.

„Das Festival findet auf jeden Fall statt“, sagt Meyersieck. „Der Kartenvorverkauf läuft seit Juli extrem gut und der Campingplatz ist auch schon fast ausverkauft.“

(bwi/ger/apt/mib)