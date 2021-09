Fund an der Rur : Wer ist Hannah aus der Flaschenpost?

Hückelhoven Gerade in Pandemiezeiten ist es schwer, neue Freunde zu finden. Die kleine Hannah ist dafür einen fast schon vergessenen Weg gegangen: mithilfe einer Flaschenpost. Aber sie hat etwas Wesentliches vergessen.

Schnörkelige Schreibschrift, ein Strichmännchen und ziemlich viel Dreck. So sieht der Brief aus, den die kleine Hannah am 11. August verschickt hat. Sie sucht nach einem Brieffreund oder einer Brieffreundin. So schnell wie möglich.

Gefunden hat den Brief der Mann von Sabrina Jonas. In einer Flaschenpost an der Rur, auf Höhe des Ortes Rurich bei Hückelhoven im Kreis Heinsberg. Sabrina Jonas und ihr Mann würden Hannah gerne schreiben. Leider hat Hannah in ihrem Brief aber keine Adresse genannt.