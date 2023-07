Preisanpassung : Fernwärme in Hückelhoven und Wassenberg wird teurer

Fabian Brücher und zwei große Berge Holz. Diese Menge reicht bei der WEP für einen Tag der Wärmeerzeugung. Foto: MHA/Nicola Gottfroh

Hückelhoven Der lokale Energieversorger WEP muss Preisanpassungen in Hückelhoven vornehmen. Wie teuer es nun für die Kunden wird und warum auch WEP vor neuen Herausforderungen steht.

Heizen wird auch für die Kunden der WEP in Hückelhoven und Wassenberg ab sofort teurer. Während die Fernwärmekunden im vergangenen Jahr noch ziemlich gelassen in den Winter gegangen sind, als den Gaskunden die massiv gestiegenen Kosten bereits Sorgen bereiteten, steigt der Preis nun auch bei dem Hückelhovener Energieversorger. „35,4 Prozent – um diesen Faktor ist der Arbeitspreis, also der Nettopreis für die Fernwärme ab dem 1. Juli gestiegen“, erklärt Geschäftsführer Fabian Brücher und betont: „Dieser Schritt war nun notwendig, denn auch unsere Kosten sind drastisch gestiegen.“

Einen deutlichen Preissprung hatte Brücher im Gespräch mit unserer Zeitung bereits im vergangenen Jahr angekündigt. „Hintergrund sind vor allem die gestiegenen Beschaffungspreise, die auch für uns schon seit Ende 2021 teils drastisch gestiegen sind – für Holz um 70 Prozent“, erklärt Brücher. Aus satten 60.000 Tonnen Altholz und 45.000 Tonnen Frischholz gewinnt das Unternehmen jährlich seine Energie. Die Kohledampfkessel des Heizkraftwerkes der Zeche Sophia Jacoba stellte die WEP zu Beginn der 2000er Jahre auf Biomasse um. Seither werden dort Holzhackschnitzel verfeuert, um Strom und eben Wärme zu erzeugen.

Dass auf die gestiegenen Beschaffungspreise erst mit Verzögerung reagiert wird, hängt damit zusammen, dass die Preisgestaltung bei der Fernwärme auf einem komplizierten Berechnungsmodell basiert, welches bei der WEP das vergangene Jahr und die Marktpreise des Vorjahres in den Blick nimmt. „Die WEP kann die Preise im Grunde nur einmal jährlich – immer zum 1. Juli – anpassen“, erklärt Brücher. Diese Berechnungen zur Preisgestaltung sorgten dafür, dass der Fernwärmepreis in Hückelhoven am 1. Juli 2022 nur moderat angepasst wurde.

Der Brutto-Arbeitspreis steigt nun von 5,964 Cent pro Kilowattstunde auf 8,075 Cent pro Kilowattstunde. „Auch damit liegen wir noch unter der gesetzlich festgelegten Wärmepreisbremse“, betont Brücher.

Auch deshalb sei die Nachfrage nach Fernwärme in Hückelhoven weiterhin groß. Im gesamten Stadtgebiet seien etwa 40 Prozent der Haushalte angeschlossen, in der Hückelhovener Kernstadt ist die Quote noch weit höher, sagt WEP-Geschäftsführer Fabian Brücher. Mehr als 5000 Anschlüsse für Fernwärme liegen in Ein- und Mehrfamilienhäusern. „Und jedes Jahr werden 200 bis 250 Anschlüsse neu ans Netz genommen. Im vergangenen Jahr waren es sogar 300“, sagt Brücher. Im Zuge der Bauarbeiten des neuen Radweges auf der alten Bahntrasse, der die Ortschaften Baal und Ratheim miteinander verbinden soll, baut der Hückelhovener Energieversorger deshalb auch neue Transporttrassen für diese Orte. Durch mehr Trassen soll eine bessere Verschiebung der Energie möglich sein, um so dafür zu sorgen, dass auch zu Spitzenzeiten im Winter der Einsatz fossiler Brennstoffe – in Spitzenzeiten setzt die WEP in ihrem Energiemix auch Gas- und Erdöl ein – so gering wie möglich bleibt.