Sporttauchverein Hückelhoven : Wenn man sich tief unter Wasser wohl fühlt

Matthias Ewen, Lutz Gatzen, Christoph Venedey, Heinz Kentrat und Gerd Körfer (v.l.n.r.) teilen die Faszination für das Tauchen, das sie im Sporttauchverein Hückelhoven ausüben. Ihr Haussee ist der Kapbuschsee bei Brachelen. Foto: Dettmar Fischer

Hückelhoven Unter Wasser ist es ruhig. Aber ebenso kann es sehr aufregend sein: beim Höhlen- oder Wracktauchen, oder wenn ein Zwei-Meter-Wels auf einen zukommt. Bei den Mitgliedern des Sporttauchvereins Hückelhoven ist die Faszination fürs Tauchen groß.

Unter Wasser kann man abschalten. Da ist es ruhig. Keiner kann einen zutexten. Selbst der zwei Meter lange Wels hält das Maul, wenn man ihn überhaupt zu Gesicht bekommt, im trüben Wasser des Kapbuschsees bei Brachelen. Der ehemalige Baggersee ist der Haussee des Sporttauchvereins Hückelhoven. Die Geschichte mit dem Zwei-Meter-Wels ist kein Anglerlatein. Der Vereinsvorsitzende Matthias Ewen hat den riesigen Wels schon durch seine Taucherbrille gesehen, zumindest für zehn Sekunden. Dann ist der Wels wieder aus dem Gesichtsfeld entschwunden in die leider allzu oft trüben Tiefen des Sees.

Im Winter taucht es sich im Kapbuschsee kühler, aber mit deutlich besserer Sicht, dann ist die Algenblüte vorbei. Die rund 180 Mitglieder des Sporttauchvereins Hückelhoven wissen sich aber zu helfen. Sie bieten regelmäßig für ihre Mitglieder Tauchreisen zu interessanten Gewässern an. Eines liegt gar nicht so weit entfernt. Der ehemalige Steinbruch La Gombe bei Esneux in der Nähe von Lüttich bietet klare Sicht und eine wahre „Fischsuppe“.

Matthias Ewen ist einer der beiden Tauchausbilder des Vereins und hat inzwischen selbst gut 5000 Tauchgänge absolviert, ohne dass ihn die Faszination für die Unterwasserwelt verlassen hat. Die unendliche Stille unter Wasser begeistert auch Heinz Kentrat, einen der ältesten Taucher im Verein, ebenso wie Lutz Gatzen, der mit 13 Jahren bereits eine gute Ausbildung im Verein genossen hat, aber noch ein Jahr auf seinen Tauchschein warten muss – denn wird erst 14-Jährigen erteilt. Gerd Körfer ist Hobby-Taucher aus Überzeugung: „Mit dem Eintauchen ins Wasser befinde ich mich in einer anderen Welt.“

Lutz Gatzen prüft seine Tauchausrüstung. Er ist einer der Jüngsten im Sporttauchverein Hückelhoven. Foto: Dettmar Fischer

Christoph Venedey ist seit 2014 Mitglied im Sporttauchverein Hückelhoven, der vor knapp 20 Jahren gegründet worden ist. Wie die meisten Taucher, die schon länger dabei sind, besitzt Venedey inzwischen eine eigene Ausrüstung, die bei einem Taucher etwas aufwändiger gestaltet sein muss als etwa bei einem Fußballer. Auf eine ordentliche Ausrüstung mit Pressluftflasche (250 Euro), Atemregler (300 Euro), Flossen und Maske (100 Euro) sowie dem Tauchanzug (250 Euro) und dem Jacket (300 Euro), an dem die Ausrüstung befestigt wird, dazu noch ein Tauchcomputer, der die Tauchzeit und -tiefe wiedergibt, muss man vielleicht etwas sparen, aber die Investition lohnt sich, da die eigene Ausrüstung dann auch perfekt passt.

Allerdings müssen angehende Taucher, die sich beim Sporttauchverein Hückelhoven ausbilden lassen, nicht gleich tief in die Tasche greifen, denn der Verein stellt auf Wunsch die Tauchausrüstung zur Verfügung. Das Kostspieligste beim Tauchen sind sicherlich die Reisen. Im Juni erforschten einige Vereinsmitglieder das House Reef des Gorgonia Beach Resorts im ägyptischen Marsa Alam, ein Erlebnis, von dem die Taucher sicherlich so lange zehren werden, bis sich der Geldbeutel wieder erholt hat.

Wrack- und Höhlentauchen

Der Vereinsvorsitzende Matthias Ewen taucht schon so lange, dass er für sich eine spezielle Richtung des Unterwassersports entdeckt hat: das Wracktauchen. Das klingt nicht nur spektakulär. Eines seiner Ziele war das Wrack des Superöltankers Amoco Milford Haven gewesen, das in der Bucht von Genua liegt. Im April 1991 war der Tanker beim Abschleppen nach einer Explosion in zwei Teile zerbrochen und gesunken. Die Haven hatte eine Länge von 334 Metern und eine Breite von 51 Metern gehabt. Da muss es sicherlich ein Ehrfurcht einflößendes Gefühl erzeugen, wenn man diesem Riesen in der Meerestiefe begegnet. Ohne den Nachweis einer Qualifikation erhält allerdings kein Taucher die Erlaubnis dort hinabzutauchen.