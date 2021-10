Grundschulanmeldung : Wenn die Grundschulwahl zur Qual wird

Nicht immer bietet die nächstgelege Grundschule für Eltern das beste Konzepte. Seit 2008 herrscht freie Grundschulwahl - vorausgesetzt, die Schule hat Kapazitäten. Foto: dpa/Jens Büttner

Hückelhoven Seit 2008 können Eltern in NRW selbst bestimmen, an welcher Grundschule sie ihr Kind anmelden möchten. Doch die freie Schulwahl empfinden manche Eltern in der Praxis als nicht gegeben.