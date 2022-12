Jahreswechsel : Wenn das Feuerwerk an Schüsse und einschlagende Bomben erinnert

Was für die Deutschen gepflegte und von vielen geschätzte Tradition ist, kann für Menschen, die aus einem Kriegsgebiet geflüchtet sind, verstörend wirken. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Kreis Heinsberg Was für die Deutschen gepflegte und von vielen geschätzte Tradition ist, das Feuerwerk zum Jahreswechsel, kann für Menschen, die aus einem Kriegsgebiet geflüchtet sind, verstörend wirken. Bereitet die Flüchtlingshilfe die Männer, Frauen und Kinder gezielt auf die Silvesternacht vor?

Das erste Mal nach zwei Jahren Coronavirus-Verbot wird das neue Jahr wieder mit viel Getöse und großem Spektakel, einem in buntes und glitzerndes Licht getauchten Himmel, vor allem aber dem Geheul der aufsteigenden Silvesterraketen und lautstarkem Knallen bei ihrer Explosion begrüßt.

Was für die Deutschen gepflegte und von vielen geschätzte Tradition ist, kann für Menschen, die aus einem Kriegsgebiet geflohen sind, bedrohlich wirken. Insbesondere Kinder, die sich noch an den Schrecken aus dem Krieg und den Krach der einschlagenden Bomben erinnern können, verbinden das Krachen und Knallen des Feuerwerks womöglich eher mit Schüssen und Bomben als mit glitzernden Lichteffekten am Himmel.

Andrea Ludwigs-Spalink engagiert sich seit 2016 in der Flüchtlingshilfe in Erkelenz und ist Vorsitzende des Vereins Ankommen, der vor allem Geflüchteten hilft, die über die Balkanroute nach Europa gekommen sind. Bereitet der Verein die Männer, Frauen und Kinder gezielt auf die Silvesternacht vor? „In den vergangenen sieben Jahren ist das noch nicht nötig gewesen“, sagt sie. „Die Menschen, die hier Zuflucht gefunden haben, fühlen sich sicher und wissen, dass es keine Schüsse sind, wenn es hier knallt“, erklärt sie. Anders, so sagt sie, könne das möglicherweise bei Kindern sein, die jüngst aus der Ukraine geflohen sind. „Nicht wenige haben frische Traumata, die durch die Geräuschkulisse wieder aufgebrochen werden könnten“, sagt sie.

Alexander Knaub, der sich sehr in der Flüchtlingshilfe in Übach-Palenberg engagiert und engen Kontakt zu den geflüchteten Frauen und Kindern aus der Ukraine hat, will dieser Tage alle noch einmal darauf vorbereiten, dass es in der Nacht zum Sonntag ordentlich knallen könnte. „Die Eltern sollen den Kindern noch einmal erklären, dass es Feuerwerke und deshalb Explosionsgeräusche geben wird und dass es sich dabei um etwas Ungefährliches handelt“, sagt Knaub.

Denn es gebe viele Kinder, die sehr schreckhaft seien, bei einigen reiche ein Stuhl, der umfällt oder auch ein lauter Türknall, um die Erinnerung an den Krieg hochkommen zu lassen. „Kein Kind soll Angst haben, kein Geflüchteter soll Panik bekommen“, sagt er. Dass das Geräusch von explodierenden Feuerwerkskörpern gerade bei Kindern Panik auslösen kann, hat er bereits vor einigen Wochen, als er eine Mutter und ihre Tochter am Bahnhof in Übach-Palenberg abholte, festgestellt.

Als sie die Bahnhofsunterführung verlassen hatten, haben einige Jugendliche einen Böller gezündet. „Da kamen all die schrecklichen Erinnerungen an den Krieg wieder hoch – ausgelöst durch diesen einen lauten Knall. Deshalb ist es sinnvoll, das Feuerwerk im Vorfeld mit den Kindern zu besprechen“, sagt er.

Michael Dohmen, Leiter der Janusz-Korczak-Schule, die schon lange an den Samstagen ein Ort der Zusammenkunft für ukrainische Geflüchtete ist, erreichen wir an diesem Tag telefonisch, als er auf dem Rückweg aus der Ukraine in den Kreis Heinsberg ist. „Silvester hat in der Ukraine eine viel größere Bedeutung als bei uns und wird auch mit viel mehr Raketen und Knallerei gefeiert“, sagt er. „Vermutlich werden die Kinder beim Anblick der Lichter am Himmel eher positive Assoziationen haben“, sagt er. Natürlich sei aber auch nicht auszuschließen, dass einige Kinder sich fürchten.