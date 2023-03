Digitalisierung : Wem digitale Kompetenz fehlt, wird abgehängt

Eine reine „Wischkompetenz“ reicht schon lange nicht mehr. Foto: Nicola Gottfroh

Kreis Heinsberg Viele Menschen nutzen keine Online-Angebote, die das Leben leichter machen können. Damit drohen ganze Schichten abgehängt zu werden – nicht nur Senioren.

Jannes ist drei Jahre alt, hat Probleme beim Sprechen und kaum Kontakte zu Gleichaltrigen. Eigentlich, so sagen viele, die ihn und die Familie kennen, müsste er dringend in den Kindergarten. Dass er nicht jeden Morgen mit dem Rücksäckchen zur Kita geht, hängt nicht damit zusammen, dass er keinen Platz bekommen hat, sondern vielmehr damit, dass er noch nicht einmal angemeldet ist. Seine Eltern scheitern am Kita-Navigator, dem Online-Tool, über das Kinder in Nordrhein-Westfalen für den Besuch der Kita angemeldet werden müssen.

Immer mehr alltägliche Dinge laufen über Online-Portale, E-Mails oder Apps. Das macht vielen zu schaffen – nicht nur älteren Menschen, sondern gerade auch Menschen aus bildungsfernen Bevölkerungsgruppen. „Es gibt immer mehr Menschen, die durch das Fortschreiten der Digitalisierung benachteiligt sind, weil sie sich Anforderungen gegenübersehen, denen sie einfach nicht gewachsen sind“, sagt Barbara Kramer, die die Allgemeine Soziale Beratung beim Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich auch im Kreis Heinsberg übernimmt.

Barbara Kramer kennt viele Geschichten wie die von Jannes und seinen Eltern. „Während manche Eltern froh sind, nicht mehr in die Einrichtung zu laufen und den Sprössling dort anzumelden, ist es für andere Eltern eine enorme Herausforderung, die sie lange vor sich herschieben“, sagt sie. Ob nun Kita-Navigator, Anträge für die Familienkasse oder Schulportale – während manchen Menschen die Digitalisierung nicht schnell genug gehen kann, drohen auf der anderen Seite ganze Schichten abgehängt zu werden, sagt Barbara Kramer. „Die Digitalisierung nimmt Einfluss auf die Teilhabe. Es gibt Menschen, die kaum Zugang haben.“

Das betreffe nicht nur Senioren, die mit digitalen Verfahren oft nicht viel anfangen könnten, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem aber Menschen aus bildungsfernen Schichten. Viele Verfahren sind für sie digital noch komplexer als auf Papier. „Das ist für viele nicht stemmbar“, macht Kramer klar. „Natürlich haben alle ein Handy, die Kompetenzen beschränken sich aber auf Whatsapp, Spiele und einfache Informationen suchen“, erklärt sie.

Nicht wenige Menschen hätten nicht einmal eine E-Mail-Adresse. Um Hilfe bitten diese Personen selten, weiß Kramer. „Das Thema ist auch schambesetzt“, sagt sie. „Und weil die digitale Kompetenz fehlt, werden wichtige Themen zunächst unter den Teppich gekehrt – dann dauert es nicht lange, bis die Probleme kommen.“ Mit dem Sozialamt, dem Jobcenter, der Schule.

Ungleiche Zugangschancen

„Die inzwischen fast ausschließliche Verlagerung vieler behördlicher Dienstleistungen in den digitalen Raum hat zur Folge, dass sich die Ungleichheit und unterschiedlichen Zugangschancen in der Bevölkerung verschärfen“, kritisiert Kramer. „Man wird das nicht stoppen können, denn die Digitalisierung bietet auch enorm viele Vorteile. Aber für Menschen, denen die Kompetenzen fehlen, muss immer noch der Ansprechpartner vor Ort schnell und eine Hilfestellung bietend erreichbar sein“, erklärt sie.

Die Digitalisierung biete für viele Institutionen und Verwaltungen die Möglichkeit, in Distanz zum Bürger zu gehen. „Ohne Zweifel ist es für die Sachbearbeiter unheimlich anstrengend, sich von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen auseinanderzusetzen, sich mit Hilflosigkeit und Wut auseinanderzusetzen und auch mal Beschimpfungen zu ertragen“, sagt Kramer. „Verlagert man mehr in den digitalen Raum, ist das für die Mitarbeiter sicher nicht von Nachteil.“ Doch damit gehe die digitale und soziale Schere noch weiter auf.

Abgehängt würden auch kranke Menschen, Menschen mit Behinderung, Alte, Menschen mit Migrationshintergrund. „Ich kenne so viele Menschen, die ihre Schwerbehindertenanträge nicht mehr stellen, weil es zu kompliziert und undurchsichtig ist, Menschen, die Reha-Maßnahmen nicht mehr beantragen“, erzählt Kramer. In ihrem Job hilft sie Menschen dabei. In Zukunft sieht sie aber mit dem Fortschreiten der Digitalisierung auch mehr gesetzliche Betreuungen, weil viele Menschen digital abgehängt würden. „Gerade Ältere haben Angst, im Internet etwas falsch zu machen, Betrügern oder Computerviren zum Opfer zu fallen. Diese Gruppe braucht weniger Fachbegriffe auf Internetseiten, vor allem aber persönliche oder telefonische Hilfestellung“, so Kramer. „Menschen haben ein Anrecht darauf zu altern. Sie werden langsamer, während die Digitalisierung immer schneller vo­ranschreitet. Wir brauchen mehr Mechanismen, die diese Menschen unterstützen“, sagt Kramer.

Kinder früh an Digitalisierung heranführen

Die Jungen müssten dagegen schon so früh wie möglich an die Prozesse herangeführt werden. Eine reine „Wischkompetenz“ reiche schon lange nicht mehr. Daher müsse der Ausbau digitaler Kompetenzen, gerade in Zusammenhang mit Behörden, zeitnah viel stärker ins Bildungssystem aufgenommen werden, fordert Kramer.