Der Fall Georg K. : Welche Rolle spielt die katholische Kirche?

Haben strukturelle Probleme in der katholischen Kirche die Veruntreuung von Geldern durch Pfarrer Georg K. erst möglich gemacht? Diese Frage muss sich das Bistum Aachen im Prozess vor dem Amtsgericht Mönchengladbach gefallen lassen. Foto: dpa/Marius Becker

Hückelhoven/Mönchengladbach Kirchengemeinde und Bistum haben Georg K. seine Taten leicht gemacht. Außerdem sei die Kirche – nach Angaben des Angeklagten – auch ursächlich für ein Trauma, in dessen Folge er erst straffällig geworden sei.

Entspricht der Angeklagte dem klassischen Bild eines katholischen Priesters? Diese Frage stellt der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer im Prozess gegen Hubert K., den früheren Pfarrer aus Hückelhoven, dem gewerbsmäßige Geldwäsche in 145 Fällen vorgeworfen wird.

Der Staatsanwalt selbst gibt eine Antwort: „Berücksichtigt man sein Strafregister, ist er vor dem Gesetz ein normaler 0-8-15-Straftäter.“ Georg K. ist bereits wegen Geldwäsche vom Amtsgericht Mönchengladbach verurteilt worden und saß außerdem nach seiner Zeit als Pfarrer in Hückelhoven wegen bandenmäßigen Drogenhandels in Belgien im Gefängnis.

Aber kann man die Rolle der katholischen Kirche aus einem solchen Prozess wirklich komplett herauslassen? Schließlich sind die Taten, die Georg K. vorgeworfen werden, nur möglich geworden durch seine Rolle als Pfarrer und dadurch, dass sich seine Kirchengemeinde in Hückelhoven nicht an die im Bistum Aachen geltenden Regeln gehalten hat. Auch ein Trauma des Angeklagten, welches er selbst als Mitgrund für sein Handeln angibt, geht auf seine Tätigkeit als Militärseelsorger der Kirche zurück.

„Ich bedauere, was geschehen ist. Ich habe Fehler begangen, und es tut mir leid, dass anderen Leid entstanden ist“, sagt Georg K. in seinem Geständnis vor dem Amtsgericht Mönchengladbach. „Aber die Überweisungen, die ich tätigte, gaben mir das Gefühl, gebraucht zu werden.“ Er habe sich darauf verlassen, etwas Gutes zu tun. Sein Vertrauen sei missbraucht worden. Das werden sicherlich auch die Menschen seiner Gemeinde sagen. Der Gemeindekasse ist durch Georg K.s Überweisungen an angebliche Hilfsprojekte in Nigeria ein finanzieller Schaden von 98.203,11 Euro entstanden. Die Überweisungen stellten sich aber als Betrugsmasche heraus, der der Pfarrer selbst aufgesessen war, weil er privat in finanzielle Not geraten war und diese ausgleichen wollte. Dies gibt Georg K. allerdings erst im zweiten Anlauf seines Geständnisses zu: „Ich habe mich geniert, dass ich auf so etwas hereingefallen bin.“

Georg K.s zahlreiche Überweisungen wären in dem Umfang gar nicht möglich gewesen, hätte die Kirchengemeinde Hückelhoven nicht einen folgenschweren Fehler begangen. Wie eine als Zeugin geladene Mitarbeiterin der Gemeinde bestätigt, habe man dem Pfarrer eine Einzelverfügungsberechtigung über das Spenden- und Kollektenkonto ausgestellt. „Wir bekamen da immer eine Anweisung vom Kirchengemeindeverband (KGV). Das war auch bei den vorherigen Pfarrern immer so. Aber es hat vorher noch nie Probleme gegeben.“ Der KGV ist eine den Gemeinden übergeordnete Verwaltungseinheit, die wiederum dem Bistum Aachen untersteht. „Aber wenn ich meinem Pfarrer und auch Vorgesetzten nicht mehr trauen kann, wem dann?“, stellt die Zeugin eine nicht unerhebliche Frage. Die Entscheidungen des Pfarrers habe sie grundsätzlich nicht infrage gestellt, auch wenn der persönliche Umgang mit ihm schwierig gewesen sei.

Georg K. ist wieder auf freiem Fuß. Sein Haftbefehl wurde außer Kraft gesetzt, das endgültige Urteil folgt noch. Bleibt die Frage, ob auch die Kirche noch Konsequenzen ziehen wird. Foto: MHA/Simone Thelen

Gibt es vielleicht ein strukturelles Problem in der katholischen Kirche, die mit der Allmacht des Priesters einhergeht? Diese Frage stellt Georg K.s Verteidiger Philipp Butler der zweiten Zeugin, einer Mitarbeiterin der Revision im Bistum Aachen. „Das würde ich im Verwaltungsbereich minimieren“, entgegnet die Zeugin. „Bei gewachsenen Strukturen, die die Fälle sexuellen Missbrauchs in der Kirche möglich gemacht haben, sieht das anders aus.“ Aber Veruntreuungen wie im Fall von Georg K. passierten, wenn Menschen motiviert seien und sich nicht an die Regeln halten. „Priester sind auch Menschen“, so die Zeugin.

In den Fall Georg K. spielt noch eine weitere Dimension hinein, in der die katholische Kirche als Institution und Arbeitgeber eine Rolle spielt. Georg K. war früher als Militärseelsorger tätig und begleitete Einsätze in Kriegs- und Krisengebieten. „In dieser Zeit habe ich eine Traumatisierung erfahren“, gibt Georg K. im Prozess an. „Ich habe viele schlimme Dinge gesehen, bekam aus Kreisen von Kirchenhassern eine anonyme Morddrohung.“ Grundsätzlich sei er völlig überfordert gewesen, es habe nur zwei katholische Priester im Militäreinsatz gegeben, also habe er trotz seines Traumas immer weitergemacht. „Bis ich dann komplett weggebrochen bin.“ In dieser Zeit hat Georg K., seinen Aussagen nach, die Kirche um therapeutische Hilfe gebeten. „Aber es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis ich die bekommen habe, angeblich hat es keine Mittel gegeben, um mir zu helfen. In der Zeit ist das Trauma täglich schlimmer geworden. Ich fühlte mich alleingelassen.“ Seitdem sei das Vertrauen in die Führung der Kirche erschüttert.

Nach den Vorwürfen der Geldwäsche in Hückelhoven bittet K. den Bischof um seine Entpflichtung, die ihm auch gewährt wird. Auf sein Priestergehalt muss er seitdem verzichten, die Kirche zahlt ihm lediglich eine Art Grundsicherung in Höhe von 832 Euro monatlich. Wie er mit diesem Einkommen den Schaden, der durch sein Handeln entstanden ist, zurückzahlen will, ist fraglich. Trotzdem beteuert er seine Absicht, dies zu tun und die Verantwortung zu übernehmen.

Das Urteil vor dem Amtsgericht gegen Georg K. wird am Montag fallen. Aber unabhängig davon stellt sich die Frage, wie die Kirche – in diesem Fall direkt der Vatikan in Rom – im Nachgang des Prozesses entscheiden wird. Im schlimmsten Fall droht ihm die Aberkennung seiner Priesterschaft. Damit würden ihm sämtliche finanzielle Zuwendungen gestrichen werden.

Das Amtsgericht Mönchengladbach entscheidet nur über die strafrechtlichen Konsequenzen, die der Angeklagte Georg K. tragen muss. Foto: MHA/Simone Thelen