Für ein Jahr : Wegberger fliegt als junger Botschafter in die USA

Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers hat bei PPP-Stipendiaten immer das letzte Wort. Er hat sich in diesem Jahr für Alexander Uckermarck entschieden. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Kreis Heinsberg Alexander Uckermarck hat sich im Kreis Heinsberg durchgesetzt und das PPP-Stipendiat erhalten. Er wird ein Jahr lang eine amerikanischen Highschool besuchen. Worauf sich der Schüler besonders freut und was er alles schon eingepackt hat.

Oftmals zahlen sich im Leben Hartnäckigkeit und ein zweiter Anlauf aus — diese Erfahrung hat auch Alexander Uckermarck gemacht. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der 17-jährige Schüler aus Wegberg für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) von Bundestag und US-Kongress beworben. Mit diesem Vollstipendium können Jugendliche ein Jahr in den USA bei einer Gastfamilie verbringen und dort zur Highschool gehen. Damals reichte es knapp nicht für das Stipendium. In diesem Jahr konnte sich der Schüler des Cusanus-Gymnasiums Erkelenz dann aber gegen seine Mitbewerber durchsetzen.

„Alexander bringt alle Voraussetzungen mit, um Deutschland in den USA als junger Botschafter gut zu vertreten“, so Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers (CDU), der für die finale Auswahl zuständig war. „Wie in jedem Jahr ist mir die Auswahl nicht leichtgefallen, da alle Bewerber mehr als geeignet waren“, betont Oellers, der im Rahmen des PPP die Patenschaft für den Schüler übernommen hat.

Vor Uckermarck liegt ein großes Abenteuer und eine Reise ins Unbekannte. „Ich habe bisher noch nie den Kontinenten verlassen“, erzählt der Schüler. Ab jetzt könne jede Minute die Nachricht mit den Abflugdaten kommen. „Ich weiß weder, wann der Flug geht, noch wohin die Reise geht“, sagt der 17-Jährige. Auch seine Gastfamilie kenne er bisher nicht. Trotzdem steht sein Koffer bereits seit ein paar Tagen in seinem Zimmer gepackt parat.

„Je nachdem, wo es in Amerika hingeht, muss ich aber nochmal schnell einkaufen“, verrät er. Eine dicke Jacke für den Winter in Alaska hat er beispielsweise noch nicht im Gepäck. „Ich bin eigentlich eher ein Stadtmensch, ein Jahr in New York wäre da natürlich mega“, so Uckermarck voller Vorfreude.

Auf das Programm aufmerksam wurde der junge Wegberger durch seinen engagierten Klassenlehrer: „Er hat uns erzählt, wie ein solcher Austausch das Leben eines ehemaligen Schülers komplett verändert hat und hat immer wieder von den Chancen und Möglichkeiten geschwärmt.“

Vor Corona sei er gar nicht so gut in der Schule gewesen, doch durch diesen Klassenlehrer und seine Unterstützung hätte ihn der Ehrgeiz gepackt. Mittlerweile zählt er zu den besten — gerade in Englisch. „Nach den Sommerferien wäre ich in die Q1 bekommen und hätte Englisch als Leistungskurs gewählt“, verrät Uckermarck, der in seiner Freizeit gerne Serien und Filme in der amerikanischen Originalsprache sieht. „Ich bin schon sehr gespannt, was mich alles erwartet“, sagt der Schüler.

Ein fester Bestandteil des Stipendiums sei immer eine Woche in Washington. „Aber viele Familien organisieren auch Trips in die Nationalparks“, so Uckermarck. Als engagierter Leichtathlet freut er sich besonders auf Football: „Da würde ich gerne mitspielen. Mal schauen, ob das klappt.“ Wie es nach dem Abitur dann weitergehen soll, weiß Uckermarck heute noch nicht: „Sollte ich die Chance bekommen, würde ich auch gerne in Amerika studieren.“

Zeitgleich mit dem jungen Wegberger werden einige Stipendiaten aus den Staaten den Kreis Heinsberg besuchen und hier zur Schule gehen. Aber es gibt noch ein Problem. „Wir haben nicht genug Gastfamilien“, so Oellers. Er hofft, dass sich in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar Interessierte melden, die für ein Jahr einen Schüler ausnehmen wollen: „Ansonsten werden wir Stipendiaten abweisen müssen.“