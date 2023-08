Großbrand in Wegberger Gummifirma : Neun Maschinen des Automobilzulieferers vom Feuer vernichtet

Auch am Morgen nach dem Brand müssen die Einsatzkräfte immer wieder Glutnester mit Schaum löschen. Foto: Nicola Gottfroh

Wegberg-Wildenrath Der Großbrand beim Wegberger Automobilzulieferer hat die Produktion zum Stillstand gebracht. Wie es für das Unternehmen nun weitergeht.

Das Entsetzen bei Mitarbeitern des Unternehmens TPE Sealing und seinem Geschäftsführer Erik Backes ist groß. Mit Basecap und Firmenshirt bekleidet, hat Backes an diesem Tag in den Krisenmodus geschaltet. „Halle drei, in der wir als Zulieferer für die Automobilbranche Gummiteile fertigen, ist komplett ausgebrannt und eingestürzt“, sagt Backes. Wo gestern noch Maschinen standen, ist heute nur noch schwarzer Brandschutt durch den strahlend weißen Schaum, der sich meterhoch in der teilweise eingestürzten Halle türmt, zu sehen.

Gegen halb drei in der Nacht zum Donnerstag sei die Feuerwehr zu dem Brand des Unternehmens an der Friedrich-List-Allee gerufen worden, das im Zwei-Schicht-Betrieb und in mehreren Hallen Gummi- und Kunststoffformteile für die Bau- und Automobilindustrie fertig. „Als wir eintrafen, war ein Teil der Halle bereits eingestürzt, sodass die Einsatzkräfte nicht in die Halle vordringen konnten“, sagt Pressesprecherin Lena Graab.

Mit zwei Drehleiterfahrzeugen und einem LUF, einem Löschroboter, der per Fernbedienung in die Halle gesteuert werden und dort löschen konnte, gelang es den rund 100 Einsatzkräften aus Wegberg, Erkelenz, Wassenberg und Hückelhoven, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Halle eines Nachbarunternehmens und die weiteren Hallen und den Bürotrakt von TPE Sealing zu verhindern. „Mithilfe der Kamera des LUF konnten wir uns ein Bild des Inneren des Gebäudes machen und Glutnester beseitigen, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen“, sagt Lena Graab.

Unkenntlich: Die Außenwand der Halle ist nur noch ein geschmolzener Haufen Metall. Foto: icola Gottfroh/Nicola Gottfroh

Erschwerend für die Einsatzkräfte kam hinzu, dass sie enorme Wassermengen benötigten, um den sehr heißen Brand in der Halle unter Kontrolle zu bringen. „Beim Hydrantennetz ist es so, dass weniger Wasser kommt, an je mehr Stellen Wasser entnommen wird“, erklärt Graab. Schließe man sich also an drei Stellen im gleichen Netz an, werde das Wasser pro Schlauch weniger. Daher sei im Pendelverkehr nicht nur ein Tanklösch-Fahrzeug zum Einsatz gekommen, sondern auch eine mehrere Hundert Meter lange Schlauchleitung installiert worden, die aus einem anderen Hydrantennetz Wassernachschub zum Einsatzort brachte.

Als Geschäftsführer Backes kurz nach den Einsatzkräften eintraf, brannte die Halle bereits lichterloh. „Die Brandschutztüren zu den anderen Gebäuden haben aber glücklicherweise gehalten“, erklärt Backes. Dennoch haben die Gebäude, auch der Bürotrakt, äußerlichen Schaden durch die Hitze genommen. „Jetzt müssen zunächst die Statiker herausfinden, ob wir in den nächsten Tagen wieder in den anderen Hallen und Büros weiterarbeiten können“, sagt er.

Der Löschschaum quillt aus Halle 3 von TPE Sealing. Foto: Nicola Gottfroh

Neun Maschinen und der Lagerbestand seien völlig vernichtet. Da in den anderen Hallen Kunststoffteile gefertigt werden, könnte zumindest mit etwas Glück diese Produktion in einigen Tagen weiterlaufen. Wie es mit der Produktion der Gummiteile für beispielsweise Motorraumdichtungen bei Autos weitergeht, wisse er derzeit noch nicht. Bei TPE Sealing arbeiten auch Menschen mit Behinderung, die die Lebenshilfe in einer Kooperation mit dem Unternehmen in ein reguläres Arbeitsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt. „Das alles spielt sich in der abgebrannten Halle Drei ab. Die Lebenshilfe habe ich morgens direkt informiert, dass die Mitarbeiter vorerst nicht kommen müssen“, sagt Backes.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar und wird derzeit ermittelt. Geschäftsführer Erik Backes ist nur froh, dass das Feuer in der Nacht ausgebrochen ist, als keine Mitarbeiter vor Ort waren. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte sich eine solche Katastrophe am Tag ereignet“, betont er.

Die Feuerwehr wird noch bis zum Freitag regelmäßig mit Wärmebildkameras kontrollieren, ob sich neue Glutnester gebildet haben und diese ablöschen.