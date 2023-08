Fußball-Regionalliga : Die Beecker belohnen sich nicht

Ärgert sich nur über das Ergebnis, nicht das Spiel seiner Mannschaft: Beecks Trainer Mark Zeh. Foto: Michael Schnieders

Köln Der Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga liefert der Fortuna einen harten Kampf. Am Ende entscheidet „ein richtiges Eiertor“ das Spiel.

So ganz passte der AC/DC-Song „Hells Bells“ an diesem Tag nicht zum sonstigen musikalischen Rahmenprogramm auf Kölsch im Südstadion. Dorthin war der FC Wegberg-Beeck zum ersten Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Regionalliga gereist. Als Soundtrack für den Auftritt des Aufsteigers bei Fortuna Köln diente das Lied der australischen Rocklegenden auch nicht: Eine Höllenfahrt sollte es für das Team von Trainer Mark Zeh nicht werden.

Die Vorhersage von Fortunas verletztem Spieler Maik Kegel, der am Mikrofon vor Spielbeginn beim Stadionsprecher vor der Körperlichkeit und dem Umschaltspiel des Gegners warnte, sollte sich bestätigen. Dem Gastgeber, der zum Saisonauftakt den 1. FC Köln II deutlich mit 5:1 nach Hause geschickt hatte, boten die Beecker bis zum Schlusspfiff einen harten Kampf. Für etwas Zählbares sollte es aber trotzdem nicht reichen; am Ende gewann die Fortuna das Spiel knapp mit 1:0.

Die erste Halbzeit war ein 0:0 der kurzweiligen Art. Fortunas ständig die Positionen wechselndes Mittelfeld um den sehr auffälligen Ex-Alemannen Stipe Batarilo sorgte mit klugen Pässen in den Rücken der Beecker Fünferkette immer wieder für Gefahr. Köln erarbeitete sich ein Chancenplus gegenüber den auf Umschaltspiel setzenden Gästen, die mit der gleichen Formation wie beim 1:0-Auftaktsieg gegen Fortuna Düsseldorf II antraten.

Die erste Großchance hatten trotz der Kölner Überlegenheit die Beecker: Der sehr viele Meter zurücklegende Marc Kleefisch setzte sich nach einem Abschlag von Torwart Ron Meyer wuchtig gegen die Abwehr durch, sein Schuss war aber zu unplatziert und konnte von Felix Buer abgewehrt werden (14.). „Ich habe spekuliert und wollte ihm den Ball durch die Beine schieben. Da hat er leider nicht mitgespielt“, sagte Beecks Angreifer.

Batarilo setzte einen Weitschuss links neben das Tor (16.), zwei Minuten später rettete Beecks Innenverteidiger Nils Hühne für seinen schon geschlagenen Torwart mit dem Kopf nach einem Lupfer des Ex-Alemannen. Eine Batarilo-Flanke, die an Freund und Feind vorbeisegelte (20.) und ein wieder zu unplatzierter Schuss von Beecks Timo Braun (22.) beendete die wildeste Phase des ersten Durchgangs. „Da muss man einfach mal sagen: Fortuna hat das stark gemacht und vor allem Batarilo uns vor schwierige Aufgaben gestellt“, sagte Zeh.

Die bis dato im Spielaufbau stets vom Gegner gestressten Gäste bekamen nun etwas längere Ballbesitzphasen – sehr zum Unmut von Fortuna-Trainer Markus von Ahlen, der zwischenzeitlich an der Außenlinie wütete. Mika Marvins harter Schuss im Strafraum war die letzte gefährliche Aktion in Halbzeit eins, Beecks Torwart Meyer konnte den Ball zur Ecke fausten (41.). „Wir haben nach 20 Minuten höher und offensiver verteidigt, das tat unserem Spiel gut“, erklärte Beecks Trainer Zeh.

Mit dem Song „Heart of Courage“ von Two Steps From Hell kamen die Beecker zur zweiten Halbzeit wieder auf den Platz – dieses Mal nicht ganz unpassend: Nach einer fünfminütigen Druckphase der Kölner und einer Großchance von Innenverteidiger Jonas Scholz, dessen Kopfball Torwart Meyer abwehren konnte (50.), kam vom Gastgeber nicht mehr viel, die Gäste wurden wieder mutiger.

Kleefisch hatte dann sogar die bis dato größte Chance der zweiten Hälfte: Der eingewechselte Leon Pesch erkämpfte sich den Ball über rechts, Justin Hoffmanns spielte stark in den Lauf des Beecker Stürmers, der aber erneut in Buer seinen Meister fand (65.). „Es wäre schön gewesen, wenn wir uns da für den großen Aufwand belohnt hätten“, ärgerte sich Kleefisch. Sein Trainer ergänzte: „So um die 60. Minute hatte ich das Gefühl, dass ein Tor für uns in der Luft liegt. Und wenn wir in Führung gehen, bin ich mir sicher, dass wir mindestens einen Punkt mitgenommen hätten.“

Daraus wurde dann aber nichts, nach einer Verletzungsunterbrechung fiel dann das Tor des Tages: Die Beecker bekamen eine Flanke an die Strafraumgrenze nicht geklärt, Justin Steinkötter hielt einfach mal drauf, traf den Ball nicht wie gewollt, der vermutlich nur deswegen unhaltbar im linken Torwarteck einschlug (71.). „Ein richtiges Eiertor“, meinte Zeh.

Die letzte Viertelstunde spielte dann nur noch der Aufsteiger. Die Fortuna verteidigte das Ergebnis, ließ keine Großchance mehr zu, auch weil den Beeckern das letzte Quäntchen Glück und ein paar Zentimeter Körpergröße oder Fußlänge bei gefährlichen Situationen fehlten. Hoffmanns verhinderte in der Nachspielzeit auf der Linie das 2:0 durch Arnold Budimbu; nach der letzten Ecke des Spiels, bei der auch Torwart Meyer mit nach vorne ging, schoss Norman Post den Abpraller über das Tor. Danach konnten die Kölner Fans erleichtert jubeln.