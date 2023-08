Fußball-Regionalliga : Auf die Beecker wartet ein Gegner in Frühform

Umkämpftes Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II: Auf Marc Kleefisch (r.) und Wegberg-Beeck wartet in Köln der nächste schwierige Gegner. Foto: Michael Schnieders

Beeck Der Fußball-Regionalligist tritt am Samstag beim ersten Tabellenführer der Saison an. Trainer Mark Zeh erwartet bei Fortuna Köln ein anderes Spiel als zum Auftakt.

Über eine Sache können sie sich beim FC Wegberg-Beeck in diesen Tagen definitiv nicht beschweren: zu wenig Spiele. Der Fußball-Regionalligist bestreitet nämlich eine Englische Woche der besonderen Art: Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt am vergangenen Samstag zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf II (1:0) standen Mittwoch (5:2-Sieg gegen SV Helpenstein) und Freitag (Union Würm-Lindern) zwei Spiele für den Seriensieger und Titelverteidiger beim Rurdorfer Sommercup an. Und an diesem Samstag (14 Uhr) erwartet Fortuna Köln am zweiten Spieltag der Regionalliga West den Aufsteiger im Südstadion.

Für Trainer Mark Zeh ist das stramme Programm allerdings kein Problem; er sieht das ganz pragmatisch: „Nach unserer kurzen Vorbereitung sind die ersten beiden Wochen der Saison auch noch eine Art Vorbereitung für uns. Da ist es gut, wenn alle noch mal Spielpraxis sammeln können.“ Dementsprechend startete gegen den Landesligisten Helpenstein auch kein Spieler, der von Anfang an gegen Düsseldorf II dabei gewesen war. Dafür gab der neue Kapitän Maurice Pluntke nach seiner Verletzung und OP am Mittwoch für eine Halbzeit sein Comeback; das Trainerteam wollte schauen, wie das Knie reagiert. „Wir werden ihn langsam wieder heranführen. Für die erste Elf ist er jetzt noch keine Option“, sagt Zeh.

Eine Option für die Beecker Startelf war Angreifer Shpend Hasani in der Mittelrheinliga-Saison bis auf ein Spiel aufgrund einer Rotsperre immer. Der 27-Jährige kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem letzten Spiel der vergangenen Spielzeit auch wieder zurück in den Kader. Und auch gleich wieder in die Anfangsformation? Zeh lässt sich da noch nicht in die Karten schauen: „Never change a winning team klingt grundsätzlich nicht schlecht. Aber am Mittwoch haben sich auch einige Spieler gut präsentiert und drängen in die Mannschaft.“

Viele Spieler, die sich gut präsentieren, wären auch an diesem Samstag nicht ganz unwichtig: Beecks Gegner zeigte sich bei seiner „Kölner Woche“ bereits in guter Frühform: Nach einem 2:2 gegen Bundesligist 1. FC Köln anlässlich des DFB-Pokalfinals vor 40 Jahren gewann die Fortuna ihr dafür verlegtes Auftaktspiel gegen die Zweitvertretung des FC deutlich mit 5:1.

Schon nach 24 Minuten lagen die Gastgeber, die sich mit dem Endergebnis die Tabellenführung nach dem ersten Spieltag holten, mit 3:0 in Führung. „Am Samstag werden wir uns von der ersten Sekunde an alles wieder hart erarbeiten müssen. Beeck wird mit einer gewissen Euphorie anreisen“, warnt Trainer Markus von Ahlen, der die letzten Jahre seiner Spielerkarriere bei Alemannia Aachen aktiv war, vor dem „unbeugsamen Dorf“, wie die Beecker auf der Webseite der Fortuna bezeichnet werden.

Der Trainer des „unbeugsamen Dorfes“ hat das Kölner Duell am Dienstag auch angeschaut, rechnet allerdings nun mit einem anderen Spiel: „Gegen den FC haben sie mehr auf Umschalten gesetzt. Gegen uns werden sie bestimmt mehr Ballbesitz haben wollen. Und im Vergleich zu einer zweiten Mannschaft treffen wir hier auf viele reifere und fertige Spieler“, sagt Zeh über den letztjährigen Sechsten der Regionalliga West. „Damit rechnet man auch nicht unbedingt, dass man am zweiten Spieltag auf den Tabellenführer trifft. Wir fahren da als Außenseiter hin. Aber gerade am Anfang der Saison, wenn die Teams noch nicht ganz bei 100 Prozent sind, ist immer viel möglich", ergänzt der Beecker Trainer, der bis auf Neuzugang Edward Tetteh Ayertey (Kniebeschwerden) keine verletzungsbedingten Ausfälle zu vermelden hat.