Testspiel im Waldstadion : Beeck bereitet der Borussia viele Schwierigkeiten

Gleich schlägt es ein: Beecks Marc Kleefisch (M.) markiert mit einem satten Schuss die Führung. Foto: Michael Schnieders

Beeck Der Regionalliga-Aufsteiger erarbeitet sich ein starkes 1:1 gegen den Bundesligisten Mönchengladbach. Später Ausgleich durch Ullrich.

3150 Zuschauer kehrten am Samstagnachmittag mit ambivalenten Gefühlen aus dem Waldstadion des FC Wegberg-Beeck zurück. Das 1:1 zwischen dem Regionalliga-Aufsteiger und Borussia Mönchengladbach erstaunte viele, machte einen Großteil stolz, andere brachte es ins Grübeln, und etliche waren arg besorgt. „Die steigen ab!“ unkte ein besonders enttäuschter Gladbach-Fan auf der Tribüne. Dieses Menetekel war wohl weniger dem Ergebnis geschuldet als dem Inhalt: Die Beecker kassierten nach einem wunderschönen Drehschuss von Marc Kleefisch (41.) zum 1:0 erst kurz vor Schluss den Ausgleich – und das noch extrem unglücklich. Eine Linksflanke von Borussias Neuzugang Lukas Ullrich plumpste am zweiten Pfosten ungewollt runter zum 1:1 (82.).

Lohn für eine drückende Überlegenheit wäre eine wohl zu schmeichelhafte Analyse gewesen, auch wenn die Gastgeber nach der Pause gegen die zweite Mannschaft (nur chronologisch), die Trainer Gerardo Seoane aufs Feld geschickt hatte, die Beecker noch tiefer in die eigene Hälfte drückte als die elf Gladbach-Profis in Halbzeit eins. Da war die Mannschaft von Trainer Mark Zeh natürlich ebenfalls überwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigt, allerdings sehr strukturiert und mit etlichen Akzenten nach vorn. Stumpfes Hintenreinstellen sieht anders aus. Gelingt es dem Aufsteiger, diese gemeinsame, engagierte Arbeit gegen und mit dem Ball in die Regionalligasaison zu übertragen, wird sich so mancher vermeintliche Favorit an den selbsternannten Underdogs aus Beeck die Zähne ausbeißen.

Ob und wie ambivalent die Gefühle von Gerardo Seoane angesichts dieses 90-minütigen Erlebnisses waren, blieb ungeklärt. Gladbachs neuer Trainer blockte Nachfragen mit einer Konsequenz ab, die die Borussen-Spieler in der vergangenen Saison vermissen ließen. „Zwei Minuten nach dem Spiel kann ich Ihnen keine Erkenntnisse geben“, sagte der Schweizer Coach.

Kontrastprogramm zu seinem auskunftsfreudigen Vorgänger, der in dieser Hinsicht gerne und oft schon mal übers Ziel hinausschoss. Aber auch für Daniel Farke, inzwischen bei Premier-League-Absteiger Leeds angestellt, wäre das 1:1 nur ein Auftakt gewesen, nach einer Woche Training, in jeder Halbzeit – besonders aber nach der Pause – in einer Konstellation, die so weit weg war von der Formation zum Bundesliga-Start wie Gladbach von der Deutschen Meisterschaft.

Spiel ist Spiel, aber noch mehr ist Vorbereitung Vorbereitung, und ein Test mitunter nicht mal ein Test, sondern lediglich ein Aufwärmprogramm unter verschärften Bedingungen. Seoane ist Realist und Profi, und so hütete er sich, episodenhafte Szenen in eine nachhaltige Form zu gießen. Er erzählte nichts von einem auffälligen Yvandro Borges Sanches, der vor der Pause auf der linken Seite mit etlichen Dribblings und viel Tempo auffiel. Davon hätte auch Farke ein Jahr zuvor voreilig schwärmen können, übrig blieb aber von diesen Lorbeeren nichts. Und so kann die Devise des luxemburgischen Nationalspielers nur heißen, endlich auch auf Strecke und mit mehr Effizienz zu überzeugen. Auch Erkenntnisse über sein Gegenüber waren nicht neu. Fan-Liebling und Gladbachs Urgestein Patrick Herrmann wird auch in seiner sich zum Ende neigenden Karriere nicht mehr zum Torjäger mutieren.

Voreiliges Lob schadet zumeist

Viel mehr Zeit, sich noch zu entwickeln, besitzt Ibrahim Digberekou. Gladbachs belgischer U18-Nationalspieler scheint als Innenverteidiger mit seiner körperbetonten Arbeit auch „erwachsene“ Gegner durchaus beeindrucken und in den Griff bekommen zu können.

Ein Jahr älter ist Grant-Leon Ranos – und wesentlich weiter vorn positioniert. Der armenische Jung-Nationalspieler profitierte besonders vom personenbezogenen Schweigen seines Trainers, der spielstarke Stürmer machte es Seoane aber auch sehr leicht, weil er mehr oder weniger unsichtbar blieb. Aber auch Digberekou kann die öffentliche Zurückhaltung des Schweizers nur nutzen: Voreiliges Lob schadet zumeist gerade bei Talenten mehr als dass es sie motiviert zu noch größeren Anstrengungen.

Allgemein könnte man natürlich mangelnde Konsequenz bei den Torchancen bemängeln. Immerhin deutete Neuling Robin Hack im zweiten Durchgang mit einigen kernigen Schüssen Potenzial an, wohingegen Alt-Borusse Flo Neuhaus jegliches „Maß“ bei seinen Versuchen aus der Distanz verloren gegangen zu sein scheint. Eine Verbesserung winkt durch die Neuverpflichtungen Franck Honorat und Tomas Cvancara, die beide noch nicht zum Einsatz kamen.

Anders als Seoane mochte Mark Zeh durchaus seine Eindrücke mitteilen. „Es war ein guter Test für uns“, sagte der Beecker Coach. „Wir wissen, dass auch in der Regionalliga viele Spiele anstehen, wo wir übers Verteidigen kommen müssen, wo wir über Leidenschaft kommen müssen, wo wir über eine gute taktische Ausrichtung kommen müssen.“ Das Außenseiter-Rezept steht: „Mitspielen, versuchen hinten rauszuspielen: Wir waren mutig, wir waren gallig.“ Die Folge sahen die 3150 Zuschauer: „Wenn die ersten Chancen des Favoriten nicht reingehen, dann kommst du in so einen Flow als Außenseiter. Den haben wir auch bekommen.“

Weitere Tore waren möglich bei Großchancen von Shpend Hasani und Niklas Fensky. Aber Zeh vermeidet zu viel Euphorie. „Es waren viele, viele gute Sachen, die ich heute gesehen habe. Aber: nicht überbewerten! Wir sind noch ganz am Anfang.“

Der drei Klassen höher spielende Gegner erst recht. Der Bundesligist ist noch weit entfernt von Mannschaftsgeist und -gefüge, die den Regionalligisten bereits so stark machen. „Nichts ist zu den Spielern zu sagen, das geschieht später mit ihnen persönlich, aber ebenso mit der Mannschaft – auch mit Hilfe von Videoaufnahmen“, kündigte Seoane immerhin an. „Alle konnten 45 Minuten spielen, keiner hat sich verletzt. Und wir konnten zum ersten Mal auf dem großen Feld spielen, im Training war es immer verkürzt.“