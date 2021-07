Hochwasserfolgen : Wasserzähler müssen in der Regel nicht ausgetauscht werden

Wasserzähler müssen in der Regel nicht ausgetauscht werden

Insgesamt mussten in den überschwemmten Gebieten nur sehr wenige Gas- und Wasserzähler außer Betrieb genommen werden. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Kreis Heinsberg Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Energieversorgung in den überschwemmten Kommunen wie Stolberg, Eschweiler, Roetgen, Mulartshütte, Kornelimünster sowie in Geilenkirchen, Übach-Palenberg, Wasserberg, Inden und Langerwehe kämen gut voran, meldet Regionetz Aachen.

Über das Wochenende wurden auch in der stark betroffenen Talachse in Stolberg – abgesehen von wenigen Sonderfällen – die Stromanschlüsse instandgesetzt. Damit ist die gesamte Region weitgehend wieder versorgt. Vereinzelt erreichen den Anbieter nun Anfragen zur Sicherheit der Gasversorgung und zum Umgang mit Gas- und Wasserzählern. Insgesamt mussten in den überschwemmten Gebieten nur sehr wenige Gas- und Wasserzähler außer Betrieb genommen werden.