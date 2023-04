Positionspapier : Wasserläufe sollen wieder in der Heinsberger City entstehen

Die Öffnung der Hochstraße hinter der Karnevalssäule für den Pkw-Verkehr ist offenbar beim Gewerbe- und Verkehrsverein Heinsberg vom Tisch. Gleichwohl soll die Hochstraße nach dem Willen der Händler nicht zur reinen Fußgängerzone werden. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Der Gewerbe- und Verkehrsverein hat klare Vorstellungen, wenn es um die Zukunft der Innenstadt geht. Trotz eines allgemeinen Trends zur Innenstadtverödung sei die Heinsberger City immer noch attraktiv – und frische Ideen sollen helfen, dass dies auch so bleibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

In den letzten Jahren habe es durch den Gewerbe- und Verkehrsverein Heinsberg immer wieder Ansätze und Maßnahmen gegeben, um die Stadt im Sinne der Attraktivitätssteigerung für ihre Anwohner und Besucher weiterzuentwickeln, sagt G&V-Vorsitzender Stephan Otto. Die Palette reiche da von der Etablierung neuer Stadtfeste, zum Beispiel des Bier- und Bratwurstfestivals und des Weinfestes, über den Firmenlauf bis hin zu Maßnahmen zur Digitalisierung. Im Zuge des Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt wolle der Gewerbeverein nicht die Chance verstreichen lassen, sich in zukünftige Planungen mit frischen Ideen einzubringen. „Damit wir in 20 Jahren noch eine lebendige Heinsberger Innenstadt haben, müssen wir heute die richtigen Weichen stellen“, sagt Otto. „Wir sehen an vielen umliegenden Städten – einschließlich Aachen –, was passiert, wenn dies nicht gemacht wird.“

Die Gesellschaft befinde sich im Wandel und es sei an der Heinsberger Innenstadt, diesen Wandel aufzugreifen, meint der Unternehmer. „Sie soll weiterhin als Leuchtturm im Kreis Heinsberg für ein attraktives Einkaufs- und Gastronomieerlebnis stehen. Viele Innenstädte im Kreis und im Rest von Deutschland weisen katastrophale Leerstandsquoten auf und kämpfen damit, dass zu wenig Besucher in die Stadt kommen, um Geschäftsleuten jeglicher Art ein Überleben zu sichern.

Ansätze, um dies zu beheben, gehen meistens davon aus, dass der Einzelhandel nicht wieder zurückkommt und dass die Innenstadt eine andere Funktion wahrnehmen muss. Oftmals wird als Ersatz für den Einzelhandel Wohnen, Gastronomie und allgemein Freizeiteinrichtungen für die Bewohner diskutiert.“

Ein alter Vorschlag des G&V, der bislang jedoch stets scheiterte, ist die Umkehr der Einbahnstraßenregelung an der Apfelstraße. Foto: Rainer Herwartz

Während die besagten Städte Ansätze finden müssten, Besucherfrequenz in die Stadt zu bekommen, biete Heinsberg diese schon durch den harmonischen Zugang von Autos in Schrittgeschwindigkeit, Fahrradfahrern und Fußgängern, um das Gewerbetreiben in der Innenstadt zu sichern. Eine hohe Besucherfrequenz sei Voraussetzung für geringen Leerstand. Um das weiterhin zu gewährleisten, dürfe kein „Frequenzbringer“, also auch nicht die Autos, ausgeschlossen werden.

Gewerbevereinsvorsitzender Stephan Otto wird mit einigen Mitstreitern das Positionspapier zunächst der CDU vorstellen. Foto: Rainer Herwartz

Die Umkehr des Einbahnstraßenverkehrs auf der Apfelstraße, um einen Innenstadt-Kreislauf für Autos in Schrittgeschwindigkeit und Fahrräder zu schaffen, ist dabei allerdings keine gar so frische Idee. In den letzten Jahren wurde dieses Thema immer wieder einmal in der Stadt erörtert. Dadurch könne die Besucher-Frequenz auf der oberen Hochstraße und der Apfelstraße jedoch erhöht werden zur Schaffung eines attraktiven Umfelds für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung in diesem Bereich, beharrt der G&V auf seiner Position.

Ein weiterer Aspekt sei die Schaffung zusätzlicher Innenstadt naher Parkplätze sowie die Stärkung des ÖPNV, um es Besuchern aus dem Umland einfach zu machen, die Innenstadt aufzusuchen. Die Schaffung kostenfreier (Mitarbeiter-)Parkplätze in Innenstadtnähe, um die Attraktivität für weitere Geschäftsansiedlungen in der Innenstadt zu erhöhen, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls ein Gedanke.

In seinem Positionspapier befasst sich der Gewerbeverein auch mit der Heinsberger Innenstadt als Ort der Begegnung. Ein Fünftel der Bevölkerung sei heute über 66 Jahre alt, stehe somit nicht mehr im Arbeitsleben und sei freizeitorientiert. „Dazu kommt, dass bei Einkauf und Freizeitgestaltung im Internet in allen Altersklassen persönliche Kontakte fehlen. Die Innenstadt kann ein Ort der Begegnung sein, um dem Wunsch aller Altersklassen, aber insbesondere der Älteren, nach persönlichem Kontakt einen Raum zu schaffen“, sagt Otto.

Auch hierzu hält der G&V Vorschläge parat. Möglich sei eine Aufwertung der Fußgängerzone mit attraktiven Sitz- und Spielmöglichkeiten. Auch weitere Plätze in der Stadt könnten dabei ins Auge gefasst werden, um eine Eventkultur stattfinden zu lassen. Daran anschließend müsse natürlich der Ausbau des Event- und Kulturprogramms für alle Altersklassen folgen.

Die Heinsberger Innenstadt sei einfach „in die Jahre gekommen“. Verschönerungen, die auch Nutzen stifteten, könnten sicher helfen, Besucher in die Innenstadt und Bewohner vor die Tür zu locken, glauben die Händler. Sie denken in dem Zusammenhang an die Begrünung der Innenstadt, „wo es sinnvoll geht“. Dies erhöhe nicht nur die visuelle Attraktivität, sondern helfe auch noch, klimagerecht CO 2 zu binden.

Eine besonders spektakulärer Vorschlag dürfte sein, Wasserläufe oder Wasserplätze in die Innenstadt zurückzuholen, die längst im Erdreich verschwunden sind. Dies könne beruhigende Hintergrundgeräusche erzeugen, Kindern Spielmöglichkeiten geben sowie im Sommer Abkühlung der Innenstadttemperatur bewirken. Die Verschönerung des Busbahnhofs als attraktiver Eingang zur Innenstadt für ÖPNV-Besucher und die Erneuerung von unattraktivem Stadtmobilar wird ebenfalls in der Vorschlagsliste des G&V nicht vergessen.