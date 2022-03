Für Tempolimit : Wassenberg ist jetzt Teil der Tempo-30-Initiative

Tempo 30 in Wassenberg: Die Stadt will selbst entscheiden können, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. Dazu ist sie einer Initiative beigetreten. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Wassenberg Die Stadt Wassenberg will künftig selbst entscheiden, wo wie schnell gefahren werden darf. Deshalb ist sie als erste Stadt im Kreis einer bundesweiten Initiative für Tempo 30 in Innenstädten beigetreten. Wieso die Stadt das tut und was sie sich davon verspricht.