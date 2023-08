Wo war die Leiche? : Was wir über den Fall „Dorota“ wissen – und was nicht

Der Fall „Dorota“ wirft noch immer viele Fragen auf. Einige davon können wir beantworten. Bei anderen fehlen für die Öffentlichkeit noch wichtige Fakten. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Selfkant/Geilenkirchen Der Fall „Dorota“ blieb über viele Jahre rätselhaft. Jetzt hat die Polizei offensichtlich einen Ansatz gefunden, ihn zu entschlüsseln. Viele Details sind aber für die Öffentlichkeit immer noch ungeklärt.

Der Fall „Dorota“ hat von Beginn an viele Fragezeichen aufgegeben. Jetzt ist der Polizei bei ihren Ermittlungen offenbar ein Durchbruch gelungen. Sie hat den Ehemann der vermissten und wahrscheinlich getöteten Frau am vergangenen Dienstag in dessen Haus in Geilenkirchen-Gillrath festgenommen. Details haben die Ermittler aber bisher noch nicht veröffentlicht. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen dazu am Dienstag eine Pressekonferenz in Aachen geben.

Die Faktenlage ist zumindest für die Öffentlichkeit also nach wie vor spärlich. Klar ist, dass Dorotas Ehemann Manfred G. festgenommen wurde. Er steht damit unter dem Verdacht, seine Frau vor sieben Jahren getötet zu haben. Nach Informationen unserer Zeitung sollen bei der Durchsuchung des Hauses in Gillrath auch Leichenteile gefunden worden sein. Das wiederum deutet klar darauf hin, dass Dorota tatsächlich umgebracht wurde.

Der Fall Dorota dreht sich um den Abend des 18. Oktober 2016. Es soll an diesem Dienstagabend einen Streit gegeben haben, nachdem Dorota ihrem Mann offenbart haben soll, ihn verlassen zu wollen. Aber was dann passierte, ist vollkommen unklar. Manfred G. wandte sich jedenfalls an die Polizei, er sagte, seine Frau sei spurlos verschwunden, einfach gegangen. Sie habe alles im damaligen gemeinsamen Haus in Selfkant-Süsterseel zurückgelassen, auch ihren damals siebenjährigen Sohn. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass Dorota eben nicht freiwillig ging, sondern einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Die Polizei verdächtigte Manfred G. bereits kurz nach diesen Vorfällen, seine Frau umgebracht zu haben. Die Ermittler nahmen ihn kurz nach der Tat auch schon einmal fest. Aber sie konnten ihm damals wohl nichts nachweisen und ließen ihn wieder laufen. Der Verdacht blieb aber. Und offensichtlich lässt er sich nun mit Beweisen belegen.

Die wochenlangen Suchaktionen nach der Leiche von Dorota im Jahr 2016 waren erfolglos. Die Suche in Waldstücken und Seen in der näheren und weiteren Umgebung von Süsterseel, förderte die Leiche der Frau nie zutage. Und auch bei einer Durchsuchung des Hauses in Süsterseel fanden die Ermittler, die auch Leichenspürhunde einsetzten, weder den Körper der Frau noch Blutspuren oder ähnliches. Das führt jetzt unweigerlich zu der Frage: Wo war die Leiche all die Jahre?

Da die Staatsanwaltschaft sich in dieser Frage noch bedeckt hält, kann man nur spekulieren. Da sie offensichtlich nicht in dem Haus in Süsterseel war, muss der Täter die Leiche an einem anderen Ort versteckt haben. Sollte Manfred G. der Täter sein, müsste er sie an einem anderen Ort versteckt haben. Hatte er damals schon Zugriff auf das Haus in Gillrath, in dem die Leichenteile nun gefunden wurden? Oder waren sie an einem anderen Ort? Waren sie vergraben, einbetoniert oder tiefgekühlt? Alles offene Fragen.

Auch wenn es über Jahre so schien, als sei der Fall „Dorota“ in der Schublade verschwunden, hat die Mordkommission der Polizei die Arbeit an diesem rätselhaften Fall nie aufgegeben. Dass sie den Fall nun lösen und den mutmaßlichen Täter überführen konnte, war aber doch überraschend. Aber völlig offen ist aktuell die Frage, wo der Schlüssel zu dem Fall lag. Wie konnte die Polizei ihre Beweise zusammentragen und warum hat das so viele Jahre gedauert?

Wenn sich die Staatsanwaltschaft ihrer Sache sicher ist, dann sollten die Ermittlungsergebnisse der Mordkommission alsbald in eine Anklageschrift münden. Dabei – und auch in der späteren Gerichtsverhandlung – wird entscheidend sein, ob die Anklage auf Mord oder Totschlag lauten wird. Ein Mörder wird mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft, das heißt, dass er frühestens nach 15 Jahren Haft beim Gericht den Antrag stellen kann, den Rest seiner Strafe zur Bewährung auszusetzen und ihn aus dem Gefängnis zu entlassen. Der Totschlag wird dagegen mit einer Freiheitsstrafe zwischen fünf und fünfzehn Jahren bestraft. Nur im Falle eines „besonders schweren Totschlags“ kann ein Gericht lebenslänglich verhängen.