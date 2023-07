„Azubi-Vakuum“ : Was tun, wenn den Bäckereien der Nachwuchs fehlt?

Sie gehören zum eifrig gesuchten Nachwuchs. In der Azubifiliale stellen Lea Brandt (l.) und Luana Klaffke ihr Können unter Beweis. Sie sind im 3. Lehrjahr bei der Bäckerei Stinges. Foto: Carlotta Stinges

Kreis Heinsberg Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Zahl der Azubis in Bäckereien im Kreis Heinsberg um fast zwei Drittel verringert. Die Gewerkschaft befürchtet ein „Azubi-Vakuum“. Wie können Bäckereien junge Menschen in das Frühaufsteher-Handwerk locken?

Wenn es eines gibt, dass die Deutschen meist schon fünf Kilometer hinter der Grenze vermissen, dann ist es: Genau, das Brot. 3000 verschiedene Brotspezialitäten werden in Deutschland täglich gebacken und verkauft. Das verzeichnet das Register des deutschen Brotinstituts. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung kauften private Haushalte in Deutschland 2018 fast 1,7 Millionen Tonnen Brot und gaben fast 4,3 Milliarden Euro aus.

Um diese Menge an Backwaren zu produzieren und zu verkaufen, braucht es viele geschulte Arbeitskräfte. Doch Auszubildende zu finden, die den Fortbestand der Branche sichern, wird immer schwieriger – auch im Kreis Heinsberg. Während im Herbst 2013 noch 93 Auszubildende in den 24 Bäckereien und 25 Verkaufsfilialen im Kreis arbeiteten, waren es im vergangenen Herbst nur noch 35. Das meldet die Gewerkschaft für Nahrung, Genuss und Gaststätten (NGG) und beruft sich dabei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. „Vielen fehlt der Nachwuchs“, fasst Tim Lösch zusammen, Geschäftsführer der NGG Aachen.

Grund dafür seien die Arbeitsbedingungen im Bäckerhandwerk. „Die Azubis in Bäckereien rangieren bei der Vergütung im unteren Drittel aller Ausbildungsberufe. Bei der Abbrecherquote dagegen sind sie im Spitzenfeld“, sagt Lösch. Laut Tarifvertrag müssen Bäckereien ihren Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr 680, im zweiten 755 und im dritten 855 Euro brutto zahlen. „Davon kann heute keiner mehr leben“, sagt der Gewerkschaftler. Die NGG fordert daher eine Erhöhung des Tarifs auf 850 im ersten und 1075 im dritten Ausbildungsjahr. In einem zweiten Schritt sollen Azubis dann 950 Euro bei Beginn der Ausbildung und 1100 im dritten Lehrjahr erhalten. Zusätzlich soll es ein kostenloses 49-Euro-Ticket geben. Ob das Problem damit gelöst wäre?

Vermutlich nicht. Denn einige Bäckereien im Kreis zahlen bereits jetzt ähnlich hohe Löhne und bieten Möglichkeiten an, sich durch gute Arbeit Prämien zu verdienen. Dennoch bleibt die gewünschte Menge an Bewerbungen aus. 30 Auszubildende hätte Carlotta Stinges, Chefin der Marketingabteilung bei der Landbäckerei Stinges, im kommenden August gerne aufgenommen. Gefunden hat die Bäckerei momentan erst fünf. Stinges sieht das Problem unter anderem in der gesellschaftlichen Haltung gegenüber Ausbildungsberufen. „Es gibt einen starken gesellschaftlichen Druck zu studieren, Akademiker zu werden“, sagt sie. Oft werde dieser von den Eltern ausgeübt, die ihr Kind lieber an einer Universität sehen wollten als im Handwerk.

Dabei seien die Aufstiegsmöglichkeiten nach der Lehre vielfältig und die Chancen auf eine Einstellung hoch. „In den letzten Jahren haben wir eigentlich alle nach der Ausbildung übernommen“, sagt Deborah Gielen, Personalreferentin in der Bäckerei. Ihre Stelle gibt es erst seit einem Jahr. Die Referentin soll gezielt gegen den Mangel an Nachwuchsbäckerinnen und -bäckern vorgehen. Gielen rückt die Vorteile einer abgeschlossenen Ausbildung in den Fokus. Als Bäckereifachverkäufer könne man beispielsweise zum Filialleiter und schließlich zum Bezirksleiter aufsteigen. Als ausgebildete Bäckerin oder Bäcker stehe einem die Weiterbildung zum Meister offen, mit dem man dann selbst neue Azubis in die Kunst des Backens einweisen könne.

Woran liegen die hohen Abbrecherquoten? Carlotta Stinges sieht ein Problem im Lehrplan der Berufsschulen. „Unsere Azubis finden die Schulfächer teilweise einfach altmodisch“, sagt sie, „da geht es dann beispielsweise um Schaufensterdekoration mit saisonalen Artikeln.“ Stattdessen sollten die Auszubildenden intensiver im Umgang mit Kunden geschult werden, findet sie. „Durch die Inflation haben die Menschen momentan viele Sorgen. Der Frust darüber landet dann oft auch bei uns an der Kasse“, schildert sie. „Da wurde tatsächlich einer Kollegin ein Stück Donauwelle ins Gesicht geworfen“, schildert Stinges. Natürlich seien das Einzelfälle, grenzt sie ein. Dennoch seien zwischenmenschliche Fähigkeiten für den Verkauf unerlässlich.

Während die einen händeringend suchen, entscheiden sich die anderen bewusst gegen die Aufnahme weiterer Azubis. So auch die Bäckerei Plum in Übach-Palenberg. Zu oft hätten Bärbel Plum und ihr Mann negative Erfahrungen gemacht. Insbesondere seit Corona sei die Motivation der neuen Auszubildenden oft auf dem Tiefstand. Unzuverlässigkeit, fehlende Hygiene am Arbeitsplatz und manchmal auch mangelnder Respekt, damit habe das Ehepaar sich nicht länger abfinden wollen. „Sobald der Gong schlägt und die Arbeitszeit vorbei ist, wird alles stehen und liegen gelassen. Bei manchen bräuchte man eine Arbeitskraft, nur um hinter ihnen her zu räumen“, sagt Bärbel Plum.

Aufgrund von personellen Engpässen hat die Bäckerei nun an zwei Nachmittagen in der Woche geschlossen. „Wir haben uns aber zwei ruhige Nachmittage herausgesucht“, sagt Bärbel Plum. So halte sich der finanzielle Verlust in Grenzen. Sorgen um die Branche macht Plum sich nur bedingt. Für sie selbst steht in einigen Jahren der Eintritt in die Rente an.

Für andere Betriebe ist der Ausstieg jedoch keine Option. Sie müssen neue Wege finden, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Neben der Bezahlung können Arbeitgeber dafür auch an anderen Stellschrauben drehen. Um einen Vorgeschmack auf das Leben nach dem Abschluss zu erhalten, dürfen die Azubis der Bäckerei Stinges einmal im Jahr Chef sein – und das eine ganze Woche lang. In der Azubifiliale schließen die Nachwuchsbäckerinnen und Bäcker morgens den Laden auf, bestellen die Zutaten, planen, backen und verkaufen. „Wir bringen unseren Auszubildenden sehr viel Vertrauen entgegen. Es könnte ja auch sein, dass sie sagen: ‚Okay dann backen wir jetzt 1000 Berliner.‘“, sagt Stinges, „Aber bisher hat das immer sehr gut funktioniert.“