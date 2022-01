Spenden oder kompostieren lassen : Was tun mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?

Für die Weihnachtsbaumabholung muss der komplette Schmuck entfernt werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Foto: MHA/Merve Polat

Kreis Heinsberg Die Funkbereitschaft Heinsberg hat sich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Mit was für einer Aktion der Verein Gutes tun will und worauf bei der traditionellen Abholung durch die Entsorger zu achten ist.