Serie im Kreis Heinsberg : Was steckt hinter den Rollerdiebstählen?

Gut geparkt: An belebten Plätzen, wie hier an der Karnevalssäule in der Heinsberger Innenstadt, stehen Roller & Co. sicherer als in dunklen Hauseingängen. Foto: MHA/Marc Heckert

Kreis Heinsberg Dass gestohlen wird, was Räder hat, ist nichts Neues: ob Autos, Wohnmobile oder Fahrräder. Im Kreis Heinsberg waren es jetzt etliche Roller und Motorräder. Was ist da los?

Es war zwar nicht gerade eine spektakuläre Spur von Schwerstkriminalität, aber doch eine auffallende Häufung und für die Opfer zweifellos schmerzhaft. Acht Fälle von vollendeten oder versuchten Diebstählen von Rollern, Motorrädern oder E-Scootern wurden der Polizei im Kreis Ende innerhalb von vier Tagen gemeldet.

Die Serie begann am Freitag, 7. Juli. Am Nachmittag stellte in Hückelhoven der Besitzer eines Rollers der Marke Piaggo fest, dass das Fahrzeug von seinem Stellplatz an der Hilfarther Straße verschwunden war. Am Abend desselben Tages stahlen Diebe im Mühltalweg in Wegberg-Watern ein Motorrad der Marke Yamaha, das nur kurz vor einem Haus abgestellt worden war. Im Lauf der Nacht entwendeten dann Unbekannte in Geilenkirchen an der Straße „Linderner Bahn“ ein Leichtkraftrad, ebenfalls von Yamaha, das auf einer Grundstückseinfahrt stand.

Am Samstagmorgen entdeckten im Heinsberger Stadtteil Oberbruch Hausbewohner, dass aus einer Gartenlaube auf ihrem Grundstück ein Kleinkraftrad gestohlen worden war. Bei einem zweiten Fahrzeug in der Laube hatten die Täter den Diebstahlsversuch abgebrochen. Später am Tag ließen Unbekannte ebenfalls in Heinsberg ein auf der Oberbrucher Straße abgestelltes blaues Kleinkraftrad der Marke Aprilia verschwinden.

Am Sonntag blieb es ruhig, dafür wurden am Montag noch einmal zwei Fälle gemeldet: In Hückelhoven-Doveren stahlen Täter im Lauf des Tages aus einer Garage an der Dr.-Bennewitz-Straße ein Kleinkraftrad der Marke Gilera. Am frühen Abend verschwand schließlich in Erkelenz noch ein E-Scooter, der auf der Atelierstraße vor dem Gesundheitsamt abgestellt war.

Was steckt hinter diesen Fällen? Einer, der die Zweiradszene im Kreis Heinsberg bestens kennt, ist Christian Nagel, Inhaber einer Motorradwerkstatt in Wassenberg. Hinter Rollerdiebstählen, sagt er, steckten oft „junge Hitzköpfe“, die günstige Gelegenheiten nutzten, ein nicht abgeschlossenes Fahrzeug mitgehen zu lassen. „Die fahren das dann zwei, drei Tage lang, am Ende liegt es im Wald oder im Baggersee.“ Geklaute Maschinen würden oft in Hinterhofwerkstätten für Ersatzteile ausgeschlachtet oder repariert und mit falschen Papieren versehen. In den bekannten Kleinanzeigen-Portalen im Internet seien immer wieder Fahrzeuge so dubioser Herkunft im Angebot.

Eine ganz andere Liga dagegen seien professionelle Diebesbanden, die es auf mehr oder weniger hochwertige Motorräder abgesehen hätten. Diese schlügen sogar am Tag und an belebten Plätzen zu. „Profis machen das auch vor Publikum“, weiß Nagel. Mit dem Transporter werde vorgefahren, innerhalb von Sekunden sei die Maschine verladen. Und bei Maschinen im Wert von 20.000 bis 30.000 Euro lohne es sich auch, per Computer die eingebauten elektronischen Wegfahrsperren zu knacken. Die so gemachte Beute gehe oft nach Osteuropa, in westlichen Gefilden seien solche Maschinen kaum verkäuflich.

Empfehlungen Hupen, Blinken, Anschließen, Absperren An ein Geländer angeschlossener E-Roller. Foto: Colourbox/Matej Kastelic Was können Roller- und Motorradhalter tun, um ihre oft innig geliebten zweirädrigen Untersätze gegen ungewollten Besitzerwechsel zu schützen? Eine Möglichkeit ist die elektronische Sicherung für Motorräder, erklärt Pressesprecher Frank Linkens von der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Solche elektronischen Wegfahrsperren verhindern das Starten oder Kurzschließen von Krädern. Neuere Motorräder verfügten meist serienmäßig über elektronische Wegfahrsperren, sie könne aber auch oft gegen Aufpreis nachgerüstet werden. „Auch Warnanlagen habe sich als sinnig erwiesen“, sagt Linkens. Das Hupen und Blinken bei fremdem Zugriff wird ebenfalls von einigen Herstellern ab Werk verbaut, lässt sich aber ebenfalls nachrüsten. „Allerdings sollte auch auf eine mechanische Sicherung geachtet werden“, rät Linkens. „Den besten Schutz bieten da stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser.“ Für Fahrräder und E-Scooter gilt: Die Gefährte sollten immer angeschlossen werden, damit sie nicht weggetragen werden können. Daher sollen Schlösser immer ausreichend groß sein. „Da E-Scooter zusammengeklappt werden und fast überall mit hingenommen werden können, sollten diese nur in Ausnahmefällen unbeaufsichtigt abgestellt werden.“

Was empfiehlt Christian Nagel den Haltern von Harleys und Vespas? „Eine dicke fette Kette ans Hinterrad, und dann nach Möglichkeit an eine Laterne schließen“, ist sein Tipp. Nur das Lenkradschloss einrasten zu lassen, „das schützt höchstens vor Gelegenheitsdieben“. Hilfreich seien auch kleine GPS-Sender, die den Standort der Maschine weitergeben. Was die jüngsten Zweiraddiebstähle angeht, ist ihm kein Anstieg der entsprechenden Kriminalität aufgefallen.

Wer es genau wissen muss, ist die Polizei. Was sagt deren Statistik? In der ersten Jahreshälfte, also bis einschließlich Juni, wurden im Kreis Heinsberg 46 Delikte verzeichnet, sagt Frank Linkens, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde. Für Fahrzeughalter beruhigend: Im Vorjahreszeitraum waren es noch deutlich mehr, nämlich 64 Taten. Es gibt im Jahresvergleich also keinen Anstieg, sondern im Gegenteil einen Rückgang um fast 30 Prozent.

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim Blick über die Kreisgrenzen: Im benachbarten Kreis Düren wurden in den vergangenen vier Wochen 15 Diebstähle und vier versuchte Diebstähle von motorisierten Zweirädern gemeldet. Im Kreis Viersen waren es im selben Zeitrum sogar nur vier. Die Serie im Kreis Heinsberg scheint also nur eine Art Sommergewitter gewesen zu sein.