Krankenwagen rufen oder nicht : Was ist, wenn jemand nach einem Unfall keine Hilfe will?

Ein Unfall. Ein Mensch liegt am Boden. Schock. Was tun? Foto: Colourbox

Kreis Heinsberg Eine Frau hat einen Unfall. Sie lehnt jede Hilfe ab. Kurze Zeit später stirbt sie. Der wahre Fall von Ende Juli lässt die Frage offen: Wie verhält man sich richtig am Unfallort? Antworten von Polizei, Mediziner und Pfarrer.

Es ist ein trauriger Fall. Ende Juli radelt eine 83-jährige Dame mit ihrem Fahrrad auf der August-Horch-Straße in Erkelenz entlang. Es ist kühl für einen Sommertag im Juli, über 20 Grad steigt die Thermometeranzeige nicht, immer wieder regnet es. Als sie die Tedi-Filiale in Erkelenz fast erreicht hat, stößt sie mit einem Auto zusammen, das nach links abbiegen will.

Die Radfahrerin stürzt. Der Fahrer des Autos steigt aus, hilft ihr auf, redet mit ihr. Nein, sie will keine Polizei, nein, sie will keinen Krankenwagen, habe die Dame gesagt, gibt der Autofahrer später zu Protokoll. Trotzdem lässt er sie nicht alleine am Unfallort, sondern bringt sie und ihr Fahrrad noch nach Hause. Seinen Namen, seine Adresse und seine Telefonnummer schreibt er auf einen Zettel, bevor er geht.

So findet ihn die Polizei auch später, denn die Seniorin stirbt noch in dieser Nacht. Die Obduktion ergibt, dass die Folgen des Unfalls zu ihrem Tod geführt haben.

Bei Bagatellschäden muss die Polizei nicht gerufen werden, sagt Angela Jansen, Pressesprecherin der Polizei des Kreises Heinsberg. Bei kleineren Sachschäden reiche es, die Versicherung zu informieren. Foto: MHA/Marc Heckert

Hat der Autofahrer etwas falsch gemacht? Wie handelt man im Falle eines Unfalls korrekt? Moralisch und ethisch? Wir haben bei Polizei, Medizinern und einem Pfarrer nachgefragt.

Wann muss man bei einem Unfall die Polizei rufen, wann nicht?

„Bei Verkehrsunfällen, bei denen lediglich ein Sachschaden entstanden ist, können die Unfallbeteiligten in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Hinzuziehung der Polizei verzichten und ihre Personalien, Anschrift, Telefonnummern sowie Versicherungsdaten selbstständig austauschen“, erklärt Angela Jansen, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Heinsberg, die rechtliche Lage. Bestehe jedoch einer der Betroffenen auf eine polizeiliche Unfallaufnahme oder sind Minderjährige beteiligt, ohne dass ein Erziehungsberechtigter vor Ort ist, so muss die Polizei verständigt und deren Eintreffen abgewartet werden.

Wird jemand verletzt oder es entsteht bei dem Unfall ein erheblicher Sachschaden, dann muss die Polizei in jedem Fall gerufen werden. Dasselbe gilt, wenn der Verdacht besteht, dass einer der Unfallbeteiligten Alkohol oder Drogen konsumiert hat.

Sinnvoll sei ein solcher Anruf bei der Polizei auch, so Jansen, wenn nicht klar ist, wer den Unfall verursacht hat oder einer der Unfallbeteiligten im Ausland wohnt.

Wann ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn man keinen Krankenwagen ruft?

„Je nach Verletzungsgrad ist jeder, auch der Unbeteiligte, der nachträglich zum Unfall kommt, zur Leistung Erster Hilfe verpflichtet. Dies gilt unter Umständen nicht, wenn der Verletzte die Hilfe ablehnt“, sagt Angela Jansen. So steht es im Gesetzbuch unter Paragraf 323c. Danach droht eine Geld- oder gar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, wenn man bei einem Unglücksfall keine Hilfe leistet oder andere behindert, die einem Dritten Hilfe leisten wollen.

Dr. Claus Cieslok (links), Chefarzt der Orthopädie, und Dr. Thomas Baltus (rechts), Chefarzt der Anästhesie am Krankenhaus Heinsberg, haben häufiger mit Fahrradunfällen zu tun. Ihr Tipp: Immer einen Helm tragen. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Wie reagiert man, wenn ein Verletzter keine Hilfe will?

Wenn der Krankenwagen da ist und der Notarzt seine Tasche bereits ausgepackt hat, kann ein Verletzter trotzdem die Hilfe verweigern. „Der Patient hat ein freies Selbstbestimmungsrecht“, sagt Dr. Thomas Baltus, Chefarzt der Anästhesie im Krankenhaus Heinsberg. „Wir können nur aufklären und überzeugen.“ Natürlich nehme die Aufklärungspflicht mit dem Grad der Verletzung ab. Einer schwer verletzten, bewusstlosen Person müsse natürlich sofort geholfen werden.

Dr. Claus Cieslok, Chefarzt der Orthopädie, sagt, man könne versuchen, die Angehörigen mit ins Boot zu nehmen, wenn ein Patient die Hilfeleistung verweigere oder versuchen, mit Fakten und Statistiken zu überzeugen. Am Ende sei es jedoch die Entscheidung des Patienten, sich helfen zu lassen. Juristisch auf der sicheren Seite sind die Mediziner, weil sie die Beratung stets dokumentieren müssen und sich in der Regel unterschreiben lassen, dass sie beraten wurden. „Ich habe eine Pflicht zur Hilfeleistung, aber kein Recht dazu“, sagt Dr. Baltus.

Wie gefährlich kann ein Sturz mit dem Fahrrad sein?

„Über 40 Prozent der Patienten über 75 Jahren sterben bei einem Fahrradunfall“, zitiert Dr. Cieslok aus einer aktuellen Statistik der deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die häufigste Todesursache sind Kopfverletzungen, aber auch Verletzungen der inneren Organe können Stunden später tödlich sein. Dr. Baltus erklärt sogenannte „zweizeitliche Verletzungen“: Werde zum Beispiel zuerst die Milz verletzt, könne durch den Druck im späteren Verlauf auch die sie umgebende Kapsel reißen und zu tödlichen inneren Blutungen führen. „Das könnte man vermeiden, wenn man nach einem Unfall, den Patienten gründlich untersucht.“

Wie schwer ein Unfall und seine Folgen seien, hänge aber natürlich auch von der Geschwindigkeit ab, mit der ein Fahrrad unterwegs sei, sagt Dr. Cieslok.

Wie kann man einem Sturz vorbeugen?

Wichtig sein vor allem, immer einen Helm zu ragen, betont Dr. Cieslok. „Sicherheitsvorkehrungen funktionieren nur, wenn man sie immer trifft.“ Ältere Menschen, so die Empfehlung, sollten einen Fitness-Check machen, bevor sie aufs Rad steigen und außerdem alle Hilfsmittel, die sie im Alltag nutzen, also Brille oder Hörgerät, auch unbedingt bei ihrer Teilnahme am Straßenverkehr nicht vergessen. Spezielle Fahrtrainings für Fahrräder mit elektronischem Antrieb könnten die Sicherheit auf den schnellen Gefährten fördern.

Und wenn man nicht sicher ist, ob die Verletzung schlimm ist?

„Bei einem Sturz auf den Kopf, bei Verlust des Bewusstseins – auch wenn es nur ein kurzer Moment ist –, bei Atemnot oder bei Schmerzen in der Brust oder im Bauchbereich, sollte immer ein Arzt hinzugezogen werden“, rät Dr. Baltus, „auch wenn die Beschwerden einige Stunden nach dem Unfall eintreten.“ Gerade bei älteren Menschen seien die Gefäße eher brüchig, oft werden auch Blutverdünner genommen, die eine spontane Blutung begünstigten. Ein kurzer Verlust des Bewusstseins könne sehr viele Ursachen haben: Über- oder Unterzuckerung bei Diabetes-Patienten, ein epileptischer Anfall, ein bislang unentdeckter Tumor, Herzrhythmusstörungen, internistische oder neurologisch Störungen könnten der Auslöser sein. Dies gelte es abzuklären.

Ältere Menschen wollen oft anderen nicht zur Last fallen und lehnen deshalb Hilfe hat. Diese Erfahrung hat Pfarrer Sebastian Walde gemacht. Foto: Marie Eckert

Werden wir philosophisch. Wenn ein Mensch sagt: „Ich will nicht“, muss man das akzeptieren, auch wenn es zu seinem Schaden ist?

„Dann wären, wenn man es zugespitzt sagt, weniger Menschen im Altenheim“, sagt Pfarrer Sebastian Walde. Womit er nichts be- oder verurteilen will. „Man muss herausfinden, woher die Ablehnung der Hilfe kommt“, sagt der Geistliche. Oft träfen Menschen in Stresssituationen Entscheidungen, die sie hinterher bereuen, dann gelte es, sich Zeit zu nehmen und den Menschen zuzuhören. „Philosophisch-theologisch bin ich überzeugt davon, dass es so etwas wie einen freien Willen gar nicht gibt, weil man immer von äußeren Bedingungen beeinflusst wird: von Erziehung, Lebensumständen, Zeitgeist.“ Zurzeit sei der Trend bei älteren Menschen zu beobachten, dass sie nicht zur Last fallen wollen, sagt der Pfarrer der evangelischen Gemeinde Heinsberg.

Wie begegnet man einem Menschen, dessen Willensentscheidung man nicht teilt?