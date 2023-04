Warten auf die Prüfungsaufgaben : Was die verschobene Abiprüfung für Schulen und Schüler im Kreis Heinsberg bedeutet

Kim Knippenberg lernt weiter, obwohl sie Bio längst „aus dem Kopf“ haben wollte, da die Abiturprüfungen wegen technischer Pannen verschoben wurde. Foto: Kim Knippenberg

Update Kreis Heinsberg Wegen einer technischen Panne müssen die Abitur-Klausuren in Naturwissenschaften von Mittwoch auf Freitag verschoben werden. An den Schulen im Kreis Heinsberg und vor allem bei Abiturienten sorgt das für Unverständnis.

Die Zeit drängt. Es ist 15 Uhr am Dienstag, einen Tag vor den ersten Abiturprüfungen des Jahres 2023, und noch immer haben sich die Abiturklausuren in den Naturwissenschaften nicht vom Server des Ministeriums herunterladen lassen. Die Lehrerinnen und Lehrer des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums in Wegberg werden langsam unruhig, denn sie müssen, wenn die Prüfungen vorliegen, noch Aufgaben auswählen, Kopien anfertigen und in vielen Fällen auch Versuchsaufbauten vorbereiten. Infos aus dem Ministerium zu dem Problem, das viele Schulen betrifft – Fehlanzeige.

„Die Probleme zogen sich bis in den Abend. Die Kollegen saßen und warteten auf einen Alternativplan, um an die Aufgaben zu gelangen, zum Beispiel die Möglichkeit, die Aufgaben von anderen Schulen zu erhalten, bei denen der Download funktionierte“, erzählt Schulleiterin Maj Kuchenbecker. Erst am Abend gegen 20.30 Uhr kam aus dem Ministerium, das die Lehrerschaft zuvor Stunde für Stunde vertröstet hatte, die Mitteilung, dass die Prüfungen aufgrund des technischen Fehlers verschoben werden müssen. „Für die Lehrer ist das ärgerlich, für die Schüler aber ist das ganz schlimm, denn sie hatten auf diesen Tag hingearbeitet, sich bei ihren Vorbereitungen auf die Termine fixiert“, sagt die Schulleiterin.

Ähnlich lief es an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. Schon am Nachmittag zeichneten sich die Schwierigkeiten ab. „Bis Viertel vor Neun haben wir auf den Download gewartet“, sagt Schulleiterin Karin Hilgers. Schließlich kam die Absage aus Düsseldorf. „Sobald wir die Mail hatten, haben wir die Schüler über unsere digitalen Kanäle informiert.“ In Wassenberg waren vor allem Abiturientinnen und Abiturienten im Fach Biologie betroffen, weniger in Physik und Informatik.

Probleme gab es auch am Gymnasium in Hückelhoven. „Wir kennen das schon, dass es nicht beim ersten, zweiten oder dritten Versuch klappt, weil die Server zu Beginn überlastet sind. Als wir aber nach zwei Stunden noch immer nicht an die Aufgaben gekommen sind, wuchs die Verunsicherung im Kollegium zusehends“, sagt Arnold Krekelberg, Leiter des Gymnasiums Hückelhoven. Auch in der Chatgruppe der Schulleiter des Kreises machte sich große Ratlosigkeit breit, denn beispielsweise an der Gesamtschule Hückelhoven war der Download direkt zu Beginn gelungen, Schulleiterin Petra Mersmann war völlig entspannt, denn um kurz nach 12 beschäftigten sich die Lehrer ihrer Schule bereits mit der Aufgabenwahl.

Erst gegen 15.30 Uhr gewannen die Lehrer am Hückelhovener Gymnasium den Kampf gegen die Technik. Die Aufgaben liegen jetzt im Safe der Schule – so wie bei all jenen, bei denen der Download reibungslos oder zumindest nach einigen Problemen dennoch funktionierte. Denn inzwischen ist allen klar: Erst am Freitag findet die Prüfung statt. „Eine Info, wie es nun weitergehen soll, hatten wir am späten Nachmittag noch immer nicht, aber der Gedanke an Verschiebung schwebte bei uns schon im Hinterkopf“, sagt Krekelberg. Erst gegen 20.30 Uhr kam die endgültige Absage aus dem Ministerium. „Danach mussten wir noch die Schüler informieren“, sagt der Schulleiter. Vor allem die Krisenkommunikation aus Düsseldorf sei alles andere als optimal gewesen, findet er.

In dieses Horn bläst auch Stephan Gericke, Leiter der Willy-Brandt-Gesamtschule in Übach-Palenberg. Auch sie gehört zu den Schulen, an denen der Download am Mittwoch nicht funktionierte. Die Prüfungsaufgaben liegen der Willy-Brandt-Gesamtschule immer noch nicht vor. „Erst am Donnerstag um 12 Uhr wird das Portal wieder geöffnet“, sagt Stephan Gericke. Dann wird sich zeigen, ob die Klausuren in den Fächern Biologie, Chemie und Physik am Freitag stattfinden können.

Die Willy-Brandt-Gesamtschule in Übach-Palenberg haben die Prüfungsaufgaben immer noch nicht. Donnerstag ab 12 können sie erneut versuchen, sie herunterzuladen. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Grundsätzlich findet er den gesamten Ablauf und die Kommunikation unsäglich. „Für die Schüler ist das eine Katastrophe“, sagt Gericke. Bis in den Abend hinein saß er im Büro und wartete, ob der Download noch funktionieren wird. „Das Warten war aber nicht das Schlimme, sondern das Fehlen jeglicher Informationen“, sagt Gericke. „Anfangs habe ich noch gedacht, es liegt an mir, dass ich die Aufgaben nicht runterladen kann“, erzählt er. Doch gegen 13 Uhr habe er dann mit anderen Schulen telefoniert, die alle dasselbe Problem hatten.

Gegen 20.30 Uhr erreichte auch ihn die Nachricht, dass die Prüfungen auf den Freitag verschoben werden, woraufhin er auf allen Kanälen versuchte, die Info an die Schüler weiterzuleiten. Ein bis zwei Schüler standen aber am Mittwochmorgen dennoch vor der Schule und wurden überrascht, als sie von der Verschiebung der Abiturklausur erfuhren.

Völlig aufgelöste Abiturienten

Guido Knippenberg hat am Dienstag das ganze Drama um die Abiturprüfung in doppelter Hinsicht miterlebt. Als Lehrer am Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wegberg, einer der zahlreichen Schulen in Nordrhein-Westfalen, die die Abiturprüfungen in den Naturwissenschaften am Dienstag nicht vom Server herunterladen konnten, und als Vater einer Abiturientin, die am Abend völlig aufgelöst ob der Abi-Panne war. Auch wenn Knippenberg Teil des Schulsystems ist, ist er mächtig sauer. „Die Schüler bereiten sich auf den Punkt auf diese Prüfungen vor, sie haben einen Plan, wie und wann sie sich auf welche Prüfungen vorbereiten. Nun ist die Vorbereitung völlig über den Haufen geworfen worden, natürlich macht das auch psychisch etwas mit den Schülern“, sagt Knippenberg.

Für Tochter Kim Knippenberg ist diese Abi-Panne der nächste Schlag ins Gesicht, der nächste Knüppel zwischen die Beine nach Homeschooling in der Pandemiezeit. „Es hat uns alle aus dem Konzept gebracht. Zeit, um das zu verdauen, bleibt eigentlich nicht“, sagt sie. Denn am Donnerstag und nächsten Mittwoch stehen weitere Klausuren an. „Ich versuche mich jetzt neu zu fokussieren, aber diese Panne vergrößert noch einmal enorm den Aufwand – und es verändert das Gefühl, verstärkt die Unsicherheiten, mit denen man an eine Abiprüfung herangeht“, sagt sie.

Prüfung am Zuckerfest

Für viele Abiturienten muslimischen Glaubens hat der neue Termin noch ganz andere Folgen. Denn für den Freitag, der eigentlich prüfungsfrei gewesen wäre, hatten sie eigentlich andere Pläne. Am Freitag endet mit dem Zuckerfest die Fastenzeit Ramadan, bei dem muslimische Familien durchaus auch Verwandtenbesuche in anderen Städten oder etwa in der Türkei geplant haben. „Das ist ähnlich, als würden christliche Schüler an Heiligabend Bio schreiben“, sagt Petra Mersmann von der Gesamtschule Hückelhoven.

Das und die große psychische Belastung für alle Schüler spricht der Gymnasiallehrer Guido Knippenberg an. „Man wird später bei den Ergebnissen sehen, wie gut die Schüler die psychische Belastung kompensieren konnten“, sagt er.

Ob diese Panne Konsequenzen vor Gerichten haben wird?