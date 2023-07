Für alle ab 18 : Was der Kulturpass jungen Menschen im Kreis Heinsberg bietet

Neues Angebot: Mit dem Kulturpass erhalten alle, die im laufenden Jahr 18 Jahre alt sind oder noch werden, 200 Euro für die Nutzung lokaler Kulturangebote. Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Heinsberg Alle, die in diesem Jahr 18 sind oder werden, können über eine App und online den Kulturpass nutzen. Er bietet ein Budget von 200 Euro für Kulturangebote. Unsere Redaktion hat die Auswahl im Kreis einmal getestet.

Kostenlos auf einem Konzert abfeiern, das erste Festival besuchen, Tränen lachen beim Comedy-Auftritt oder in neue Leselektüre investieren: Die Bundesregierung will 18-Jährigen nach der Pandemie kulturelle Live-Erlebnisse finanziell erleichtern und hat daher den Kulturpass ins Leben gerufen. All jene, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, können mit einem Budget von 200 Euro über eine spezielle App auf kulturelle Entdeckungstour gehen.

Vor knapp einem Monat ist der Kulturpass mittlerweile gestartet. 272.000 Jugendliche haben sich bereits registriert. Seit der Freischaltung der Plattform wurden außerdem mehr als 1,8 Millionen Angebote eingestellt – auch im Kreis Heinsberg findet sich eine Auswahl. Unsere Redaktion hat die App einmal getestet.

Wie klappt die Suche?

Bei der Suche nach Angeboten können Nutzer nach Ort, Datum, Preis und Kategorie filtern. Die Bedienung ist recht intuitiv und kann über einen Radius für den Standort oder die Postleitzahl sowie zahlreiche Unterkategorien noch weiter verfeinert werden. Negativ anzumerken ist, dass immer nur in einer der Kategorie gesucht werden kann – etwa Konzert und Bühne oder Bücher. Man muss also mehrfach suchen und es gibt keine Übersicht über alle Angebote im gewünschten Ort. Wer zudem einfach nur „Heinsberg“ im Suchfeld eingibt, findet erst einmal nur zahlreiche Bücher über den Kreis Heinsberg und Heimatkalender, die man sich in Bibliotheken deutschlandweit abholen kann.

Was gibt es im Kreis Heinsberg?

In der Kategorie Konzerte und Bühne finden sich im Kreis überraschend viele Angebote. In Heinsberg macht unter anderem das House of Keys beim Kulturpass mit. Zur Auswahl stehen das Dark Key Festival am 26. August. Überdies kommen Bombtrack Radio, eine Rage Against The Machine Tribute Band (2. September) und die Böhse Onkelz Tribute Band, La Ultima, (31. Oktober) ins House of Keys.

Zum Thema So geht es zum Kulturpass Der Kulturpass richtet sich an alle, die in Deutschland leben und im Jahr 2023 18 Jahre alt werden oder geworden sind. Die Registrierung wird durch das Online-Ausweis-Verfahren überprüft – damit sind deutsche Personalausweise seit Juli 2017 automatisch ausgestattet. Für EU-Bürger geht das über eine eID-Karte. Menschen ohne EU-Pass benötigen einen elektronischen Aufenthaltstitel. Mit dem 200 Euro Guthaben können Berechtigte nach eigenem Bedarf zum Beispiel Eintrittskarten für Konzerte, Theater-, Kino- oder Museumsbesuche, Parks, sowie Bücher, Platten, CDs oder auch Musikinstrumente bezahlen. Mehr Informationen rund um den Kulturpass erhalten Interessierte und Kulturanbietende auf der gleichnamigen Webseite. Hier ist auch die Registrierung möglich.

In Hückelhoven finden sich in der App mehrere Veranstaltungen in der Aula: Von Sebastian Reich und Amanda mit „Verrückte Zeit“ (4. November) über Dennis aus Hürth mit „Jetzt wird geheiratet“ (24. November) bis hin zu Jürgen B. Hausmanns „Oh weih..., oh weih..., oh Weihnachtszeit“ (15. Dezember). Das Angebot reicht sogar bereits bis in den Sommer 2024.

In der Erkelenzer Stadthalle kann im kommenden Jahr The 12 Tenors (24. März) gelauscht werden. Metalheads, Biker und Szenegänger können mit dem Kulturpass außerdem zum Metal de Houte Open Air (26. August) auf dem Clubgelände LDMC in Erkelenz. Wer auf die Hits der 80er-Jahre steht, kann hingegen zum Konzert der Manfred Mann´s Earth Band (28. Oktober) im Forum Burg Wegberg gehen. In Übach-Palenberg haben die Rockfabrik und das Outbaix 2.0 jeweils zahlreiche Veranstaltungen zu verschiedenen Genres eingestellt.

Kostenlos zum ersten Festival?

Mit dem Kulturpass kann man in diesem Jahr zum Electrisize. Vom 11. bis 13. August stehen dort 120 Künstler auf der Bühne. Foto: Tom Doms

Auch das ist im Kreis Heinsberg möglich. Noch vor dem Start des Kulturpasses hatten die Veranstalter des beliebten Electrisize Festivals am Haus Hohenbusch in Erkelenz bereits angekündigt, ihre Tickets ebenfalls über den Kulturpass anzubieten. Vom 11. bis 13. August werden auf dem Electrisize wieder 40.000 Besucher erwartet, die zu Beats der Electrisize Artists aus den Genres EDM, Techno, Hardstyle und Partyhits feiern. Auf den fünf aufwändig gestalteten Bühnen treten an drei Tagen insgesamt 120 Künstler auf. Ihr 200 Euro Guthaben können junge Menschen für Full Weekend Tickets (149 Euro), Camping Tickets (200 Euro) und auch Tagestickets (zwischen 43 und 92 Euro) sowie Kombitickets nutzen. Die Veranstalter haben den Preis für das komplette Wochenende inklusive Camping extra von 220 auf 200 Euro gesenkt, damit für die App-Nutzer keine Zusatzkosten entstehen.

Wie sieht es bei den Büchern aus?

Deutlich geringer ist die Auswahl im Kreisgebiet in der Kategorie Bücher. Hier bietet aber beispielsweise die Mayersche auf der Hochstraße in Heinsberg einen Wertcode für 10, 15, 20 oder 30 Euro an. Dieser Gutschein kann vor Ort in Lektüre der Wahl eingelöst werden. Neues Lernen kann man zudem in Wegberg. Die Naturschutzstation Wildenrath veranstaltet einen Kurs zum Brotbacken, bringt Interessierten das Kochen mit Kräutern näher und gibt Einblicke in die Feuerküche.