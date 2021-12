Spritze statt Mathe : Warum sich Schüler impfen lassen

Impfarzt Dr. Sandeep Nimade, der zusammen mit einem mobilen Impfteam an die Realschule Ratheim gekommen ist, verpasst einem Schüler die Corona-Impfung. Insgesamt 35 Schüler und 75 Lehrer zweier Schulen ließen sich bei der Aktion impfen. Foto: Nicola Gottfroh

Hückelhoven-Ratheim Ein mobiles Impfteam verabreicht Corona-Vakzine an der Realschule in Ratheim. Warum sich die Schüler in der Schule impfen lassen und was ihre Gründe sind.