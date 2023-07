Transfercoup : Warum Gladbach-Legende Raffael jetzt für A-Ligist Hückelhoven stürmt

Hückelhoven Der ehemalige Bundesliga-Star schnürt wieder die Fußballschuhe und kickt ab sofort für Ay-Yildizspor in der Heinsberger Kreisliga A.

Es ist der größte Transfercoup in der 31-jährigen Vereinsgeschichte. Für den Heinsberger Kreis-A-Ligisten Ay-Yildizspor Hückelhoven spielt in der neuen Saison der Ex-Fußballprofi und langjährige Bundesligaspieler Raffael (38). Zum Trainingsauftakt des Hückelhovener Vereins unterschrieb er den Aufnahmeantrag. Da hatten die Verantwortlichen des Vereins die Sicherheit, nachdem es schon seit einiger Zeit Kontakte gegeben hatte.

Raffael hat 320 Bundesligaspiele bestritten, für Hertha BSC, Schalke 04 und vor allem für Borussia Mönchengladbach (von 2013 bis 2020), und 93 Tore erzielt. Hinzu kommen Stationen in der Schweiz (FC Chiasso, FC Zürich) und der Ukraine (Dynamo Kiew). Vor allem unter Trainer Lucien Favre war Raffael bei Mönchengladbach der Garant für das technisch anspruchsvolle Kurzpassspiel, für Ideen, Kreativität und klasse Tore. Seine Profilaufbahn hatte er im vergangenen Jahr nach drei Einsätzen in der Slowakei für beendet erklärt.

Möglich gemacht hat den Wechsel zum A-Ligisten zum einen der gute Draht zu Ay-Yildizspors Trainer Orhan Özkaya. Beide spielen zusammen in der Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach. Dann kommt auch dem neuen Kunstrasenplatz in Hückelhoven eine entscheidende Rolle zu. Dort hat der Verein jetzt feste Trainingszeiten zugewiesen bekommen und darf auch seine Heimspiele auf der neuen Anlage austragen.

Nach dem Trainingsauftakt hat sich Raffael zunächst in einen längeren Urlaub mit der Familie verabschiedet. „Zum Meisterschaftsbeginn wird er uns zur Verfügung stehen“, weiß Sinan Igdemir. Dann strebt der Verein den Aufstieg in die Bezirksliga an. „Das ist das Ziel nach drei Jahren Vizemeisterschaft“, sagt Sinan Igdemir. „Es wird aber nicht so leicht“, fügt er auch im Hinblick auf nun besonders motivierte Gegner hinzu.