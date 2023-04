Tipps für Bewerber : Warum es häufig Ärger bei der Vermittlung im Tierheim gibt

Möchte ein Senior einen neuen vierbeinigen Freund aus dem Tierheim, ist allerdings einiges zu beachten. Foto: IMAGO/Design Pics/IMAGO/Galina Barskaya

Kreis Heinsberg „Sie sollen doch froh sein, wenn ihnen jemand ein Tier abnimmt“, denken nicht wenige Bewerber um einen Vierbeiner aus dem Tierheim. Gehen sie am Ende leer aus, stellt sich bei ihnen oft Verärgerung ein. Was gibt denn wirklich den Ausschlag, ob es klappt oder nicht?

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Es ist ein leidiges, sensibles und schwieriges Thema, mit dem sich Tierheime und Bewerber um ein Tier beinahe täglich auseinandersetzen müssen. Wer kommt für eine Tiervermittlung in Frage und wer muss letztlich wieder ohne den ersehnten Vierbeiner nach Hause geschickt werden? Die Tierschutzorganisation Tasso e.V., die Europas größtes kostenloses Haustierregister betreibt, hat in diesen Tagen das Thema erneut aufgegriffen und sich mit der Frage beschäftigt, ob es eine Altersgrenze für Bewerber geben sollte, die eine Tiervermittlung grundsätzlich unmöglich macht.

Wir sprachen mit Bianka Mai-Fiegen darüber, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins im Kreis Heinsberg, der auch das Tierheim in Kirchhoven betreibt.

„Sie sollen doch froh sein, wenn ihnen jemand ein Tier abnimmt“, ist da oft eine vorherrschende Meinung bei Bewerbern um einen Vierbeiner aus dem Tierheim. Werden sie letztlich mit leeren Händen weggeschickt, ist der Ärger programmiert. Doch was gibt denn nun wirklich den Ausschlag, ob es klappt oder nicht?

„Es ist so, dass die Vermittlung immer passen muss. Bevor die Tiere zur Vermittlung stehen, sind sie in der Regel schon mehrere Wochen in unserer Obhut. Die Pflegerinnen und Pfleger kennen daher die Tiere und ihre Eigenheiten ausgesprochen gut“, sagt Mai-Fiegen. Bei den Bewerbern sei das naturgemäß nicht der Fall. Um sich jedoch von diesen schon ein etwas besseres Bild machen zu können, habe das Tierheim sogenannte Interessentenbögen konzipiert, die darauf abgestimmt sind, ob ein Bewerber sich für einen Hund, eine Katze oder andere Kleintiere interessiert.

Die zweijährige Lotti, die es sich hier zwischen Bianka Mai-Fiegen (links) und Kim Becker gemütlich macht, wäre ein idealer Hund für einen Seniorenhaushalt. Derzeit leidet sie allerdings noch an einem Gangproblem der Hinterläufe, das noch medizinisch abgeklärt werden muss. Foto: Rainer Herwartz

„Den Bogen empfinden manche Leute bereits als Schikane, nachdem man sich schließlich mit ihnen vielleicht schon intensiv unterhalten hat und sie den Wunsch nach einem Tier eindeutig formuliert haben.“ Die Tierpfleger müssten allerdings in kürzester Zeit einschätzen, ob der Mensch und das gewünschte Tier überhaupt kompatibel seien. Das sei keine leichte Aufgabe. „Dabei ist das Gespräch, aber auch der Interessentenbogen hilfreich“, erläutert die Tierschützerin. „Er dient dazu, einen schnellen Überblick zu bekommen, in welches häusliche Umfeld das Tier gelangen würde. Außerdem wird bei einer spontanen Nachkontrolle überprüft, ob die Angaben in den wesentlichen Punkten der Wahrheit entsprechen.“ Derlei Hausbesuche erfolgten überraschend und würden nicht im Vorfeld abgesprochen.

Jeder Haushalt müsse sich darüber im Klaren sein, so Mai-Fiegen, dass es stets einen Plan B benötige, wenn zum Beispiel der Halter erkranke, sich die Arbeitssituation ändere, ein Urlaub anstehe oder sich die Familiensituation verändere. „Darüber muss sich jeder Gedanken machen. Und wenn dies zufriedenstellend erfolgt ist, ist die nächste Aufgabe, ein passendes Mensch-Tier-Gespann zu bilden.“

Im Tierheim solle man getrost den Erfahrungen und Kenntnissen der ausgebildeten Tierpfleger vertrauen, rät sie. „Der super aufgeweckte, lebendige Junghund passt eher nicht in einen bedächtigen Seniorenhaushalt. Scheue Tiere sind umgekehrt in einem trubeligen Haushalt mit kleinen Kindern auch nicht gut aufgehoben.“ Und Jungkatzen würden nicht einzeln vermittelt, da sie zur entsprechenden Entwicklung Artgenossen mit passenden Bedürfnissen benötigten.

„Leider erleben wir oftmals Konflikte, weil Menschen sich vor ihrem Besuch im Tierheim rein nach der Optik im Internet ein Tier ausgesucht haben und nachher keine Einsicht zeigen, wenn es aufgrund der Persönlichkeit und den Bedürfnissen des Tieres nicht funktionieren würde“, bedauert die Tierschützerin. „Es ist uns ja wichtig, dass beide, Mensch und Tier glücklich werden. Wir wollen die Bewerber auch vor möglichen Fehlentscheidungen bewahren.“ Oft entstünde gerade bei Senioren der Eindruck, „wir würden unsere Entscheidungen willkürlich treffen und sie fühlen sich dann diskriminiert“.

Zahlen im Blick Im Sommer wieder mehr Tiere in den Heimen Jährlich kommen etwa 300.000 bis 350.000 Tiere in die etwa 500 deutschen Tierheime. Für die Mitarbeiter in den Tierheimen ist das eine große Belastung, da viel zu viele Tiere untergebracht werden müssen. Es sind hauptsächlich Kleintiere wie Hunde, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen. Allein in den Sommermonaten werden durchschnittlich 60.000 bis 70.000 Tiere ausgesetzt.