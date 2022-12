Atemwegsinfektionen : Warum die RS-Viren jetzt mit voller Wucht zuschlagen

Vor allem in den Wintermonaten sind die Praxen der Kinderärzte alljährlich voll mit kleinen Patienten, die sich mit dem RS-Virus infiziert haben. Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Kreis Heinsberg Täglich, so sagt der Heinsberger Kinderarzt Dr. Khaled Abou Lebdi, rollen vor seiner Praxis Krankenwagen an, um junge Patienten, die mit dem RS-Virus infiziert sind, auf schnellstem Weg in die Kinderklinik zu bringen. Warum die Infektionswelle in diesem Jahr so heftig ausfällt.

Die Praxis ist tagtäglich voll, die Situation für die kleinen Patienten und ihre Eltern oft dramatisch. Während die Zahl der Corona-Infektionen bundesweit rückläufig ist, nehmen die übrigen Atemwegserkrankungen bei Kindern deutlich zu.

Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Diese Erreger führen insbesondere bei Kleinkindern vermehrt zu Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen.

Täglich, so sagt der Heinsberger Kinderarzt Dr. Khaled Abou Lebdi, würde vor seiner Praxis zweimal der Krankenwagen anrollen, um die jungen Patienten auf schnellstem Weg in die Kinderklinik in Rheydt zu bringen. „An manchen Tagen ist die Klinik allerdings schon so voll, dass keine Kinder mehr aufgenommen werden können und neue Fälle in andere Kliniken verlegt werden müssen“, sagt Abou Lebdi. Auch seine Kollegen aus dem Kreis Heinsberg berichteten über ähnliche Erfahrungen aus ihrem Praxisalltag im Herbst 2022.

„Vor allem in den Wintermonaten sind die Praxen der Kinderärzte alljährlich voll mit kleinen Patienten, die sich mit dem RS-Virus infiziert haben“, erklärt auch der Geilenkirchener Kinderarzt Dr. Wüller. Vor der Pandemie waren vor allem Kinder bis zu zwei Jahren von schweren Verläufen betroffen. Rund zehn Prozent dieser Kinder müssen im Krankenhaus behandelt werden. Lockdown, Kontaktreduzierungen, Schulschließungen, Mund-Nase-Masken in der Schule – die Schutzmaßnahmen, die zur Eindämmung des Coronavirus umgesetzt wurden, haben dazu geführt, dass die Kinder in ihren ersten Lebensjahren sich nicht infizieren konnten, dass das Immunsystem nicht trainiert wurde, weil sie durch die Corona-Maßnahmen von vielen Infekten ferngehalten wurden. Nun sind es auch ältere Kinder, die mit schweren Verläufen ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Verschoben hat sich auch das Auftreten des Virus: „Die ersten Fälle in der Praxis registrieren wir in der Regel ab Oktober. Doch in diesem Jahr mehren sich die Fälle seit August, dazu rollt seit der zweiten Oktoberwoche noch eine Grippewelle durch die Region. Eine gefährliche Mischung“, sagt Wüller. Er ist der Meinung: „Wir haben die Welle durch die Corona-Maßnahmen letztlich vor uns hergeschoben.“ Nun überrollt sie die Kinder, die ihr Immunsystem nicht trainieren konnten.

„Die Personengruppe – Säuglinge, Kindergarten- und Grundschulkinder, die während der Pandemie die größten Einschnitte in ihrer Erlebniswelt hatten – und das, wie man jetzt erkennt, völlig ungerechtfertigt – leiden jetzt weiterhin unter diesen Folgen“, ärgert sich Wüller. Hinzu kämen Kinder, die pandemiebedingt psychisch gelitten hätten und Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung zeigten. „Weil die Kinderärzte voll ausgelastet sind in der Akutversorgung der sehr kranken Kinder, fallen diese Kinder in der Versorgung hintenüber“, sagt Wüller.

Wüller und Abou Lebdi blicken mit Sorge auf die kommenden Wintermonate. „Das RS-Virus und die Influenza bescheren uns hohe Patientenzahlen. Dabei treffen die Patienten und Eltern auf eine Situation der Kinderkliniken und vor allem der ambulanten Kinder- und Jugendarztpraxen in Deutschland, die dramatisch ist“, sagt Wüller.