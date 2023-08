Ambitioniertes Bauprojekt : Warum die neue Bürgerhalle in Ophoven so spät fertig wird

Immobilie mit Ausblick: Mitte August herrschte noch Durchzug unter dem freitragenden Hallendach des künftigen Musiksaals. Foto: MHA/Marc Heckert

Wassenberg-Ophoven Es soll der ganzen Stadt Wassenberg als Musikhalle dienen und den Ophovenern als Ort für Veranstaltungen und Vereinsarbeit: das neue Bürgerhaus. Im Frühjahr sollte es fertig sein – doch davon ist es weit entfernt. Warum?

Das geplante integrative Bürgerhaus Ophoven gehört zu den wohl meistbeachteten Bauprojekten in Wassenberg. Der Komplex an der Schützenstraße im Herzen des Dorfes, direkt neben der Wallfahrtskirche, soll gleich eine ganze Palette an Aufgaben erfüllen: Den Ophovenern und ihren Vereinen soll er Treffpunkt und Veranstaltungszentrum sein, der Feuerwehr ein Gerätehaus und der ganzen Stadt Wassenberg eine Musikhalle. Er soll die alte Schule mit dem neuen Feuerwehrhaus verbinden und damit einen architektonischen Bogen von der historischen Bausubstanz in die Zukunft spannen. Dabei von außen einen schönen Anblick bieten und von innen einen guten Ausblick auf die Kirche.

Fertig ist all das auch fünf Jahre nach dem Projektbeginn im Sommer 2018 allerdings noch nicht. Und das, obwohl die im August 2021 begonnenen Bauarbeiten nach einem durch Corona-Krise und Flutkatastrophe verzögerten Start im vergangenen Jahr anscheinend Fahrt aufgenommen hatten. So war im September ein massiver, sieben Tonnen schwerer Stahlbalken als Verbindung zwischen Schulgebäude und neuem Feuerwehrhaus einsetzt worden. Er bildet den First des Hallendaches, das sich über dem Besucherraum mit 300 Plätzen spannt.

Damals hoffte der Stadtarchitekt Hermann-Josef Limburg im Gespräch mit unserer Zeitung noch, dass der Bau im April oder Mai dieses Jahres fertig sein würde. Heute, ein knappes Jahr nach der Dachfirstlegung, ist der geplante Einweihungstermin längst gerissen. Eine Eröffnungsfeier liegt, das ist auch als bautechnischer Laie auf den ersten Blick zu erkennen, in weiter Ferne. Noch vor wenigen Tagen herrschte Durchzug unter dem mittlerweile fertiggestellten Hallendach, an dem letzte Arbeiten vorgenommen wurden. Ansonsten herrscht noch nüchterne Rohbau-Atmosphäre, wo eigentlich schon längst Konzertgenuss geboten werden sollte.

In der vergangenen Woche trafen sich Vertreter von Stadt, Kreistag und Dorf zu einem Ortstermin, darunter Bürgermeister Marcel Maurer, der Ophovener Ortsvorsteher Ingo Caron und Fachbereichsleiter Dominik Hilgers von der Stadtverwaltung, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Und die beurteilt Stadtarchitekt Limburg nun so: Die hintere, nach Süden zeigende Glasfassade ist mittlerweile eingesetzt. Die nördliche an der Schützenstraße, zur Kirche hin, soll noch in dieser Woche folgen. Im Laufe der nächsten drei Wochen werde die Gebäudehülle endlich geschlossen sein, sodass der Innenausbau beginnen könne.

Die Feuerwehrleute, deren Fahrzeuge und Gerät seit dem Abriss des maroden alten Spritzenhauses Ende 2021 vorübergehend in einem Anwesen des Löschgruppenleiters Stefan Woltery untergebracht sind, werden noch einige Wochen auf den seit fast zwei Jahren ersehnten Umzug warten müssen. Bis Ende des Monats werden die letzten Ausbauarbeiten und die Fertigstellung von asphaltierter Zufahrt und Anlage von Stellplätzen für die Autos der Einsatzkräfte noch dauern.

Zu Jahresbeginn ragte der sieben Tonnen schwere Dachfirst der Musikhalle noch nackt in den winterlichen Himmel. Foto: MHA/Marc Heckert

Und die Halle selbst? Die Installationsarbeiten könnten Mitte September beginnen, dazu das Legen der Estriche und die Bodenarbeiten. „Da ist noch einiges zu tun“, sagt Limburg. Er schätzt, dass das Bürgerhaus ab Frühjahr 2024 nutzbar sein wird. Das wäre ein Jahr nach dem erhofften Einweihungstermin.

Wie kommt das? Dafür gibt es nach Worten des Stadtarchitekten eine Reihe von Gründen. Zum einen hätten die ausführenden Firmen, so wie vielerorts, auch in Wassenberg sowohl mit Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial als auch mit Personalnot zu kämpfen. Und weil diejenigen Firmen, die arbeiten und liefern können, auch entsprechend volle Auftragsbücher haben, stehen die Betriebe nicht gerade Schlange, um sich um die in Ophoven anstehenden Gewerke zu bewerben. Vielmehr müsse die Stadt sich regelrecht um die Unternehmen bemühen, auf öffentliche Ausschreibungen von Arbeiten ging teils keine einzige Bewerbung ein. Und zuletzt stellte die anspruchsvolle freitragende Dachkonstruktion die Beteiligten wohl vor zeitaufwendige Herausforderungen.

Dabei hatte alles so schön und glatt begonnen. Nachdem Anfang 2018 die Ophovener Dorferneuerung eingeleitet worden war, fand im Juli 2018 eine Bürgerwerkstatt statt, um die Anwohner in das Vorhaben einzubinden. Dabei gewann der Plan Konturen, einen multifunktionalen Bau zu errichten, der an der alten Schule ein Bürgerzentrum und das Feuerwehrgerätehaus verbinden sollte. Im Frühjahr 2019 wurden die Pläne ausgelobt, im Juni stellten die teilnehmenden drei Architektenbüros ihre Vorstellungen den Bürgern vor.

Im August desselben Jahres entschied sich eine Jury aus Vertretern von Stadtrat und -verwaltung, Heimat- und Bauministerium NRW, Denkmalpflege sowie Fachplanern für den Entwurf des Büros pvma aus Aachen. Im September stellte die Stadt Wassenberg einen Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln im Rahmen des Städtebau-Förderprogramms „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020“. Im November stimmte der Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss des Stadtrates den Bauplänen formell zu. Und dann? Dann kam Corona. Die Pandemie-Krise ging nahtlos über in eine internationale Liefer- und Materialkrise sowie eine bundesweite Personalknappheit, die seitdem etliche Branchen und Projekte im Würgegriff haben.

So wie der Eröffnungstermin ist auch die Frage nach den tatsächlichen Kosten weiterhin offen. Allein der Gebäudeteil „Feuerwehrgerätehaus“ – ursprünglich hatten die Planer noch damit gerechnet, es bei einer Sanierung des alten Spritzenhauses belassen zu können – wird knapp über eine Million Euro kosten, zu denen allerdings das Land noch einmal eine Viertelmillion Euro zuschießt. Für den gesamten Baukomplex war einmal von bis zu 3,5 bis 4 Millionen Euro die Rede.