Feuer in Belgien : Warnung vor Brandgasen im Kreis Heinsberg

Feuer in Belgien

Kreis Heinsberg Die Leitstelle im Kreis Heinsberg warnt am Mittwochvormittag vor einer Geruchsbelästigung durch Brandgase im gesamten Kreisgebiet. Gesundheitsgefahr soll nicht bestehen.

Um kurz vor 11 Uhr am Mittwoch wurde die Gefahreninformation über die Warnapp Nina in den Kreis Heinsberg gesendet. Nach ersten Informationen soll ein Schadensereignis, vermutlich ein Brand, in Belgien Ursache für die Geruchsbelästigung im gesamten Kreisgebiet sein. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr.