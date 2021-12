Kreis Heinsberg warnt : Omikron breitet sich rasant aus

Kreis Heinsberg Nachdem Anfang Dezember die Omikron-Variante erstmals im Kreis Heinsberg nachgewiesen wurde, steigt der Anteil der Infizierten deutlich, warnt das Kreisgesundheitsamt.

Die Omikron-Variante ist deutlich ansteckender als die bisherigen Coronavirus-Varianten, warnt das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg am Donnerstag in einer Pressemitteilung. „Es bereitet uns große Sorge, dass Omikron auch zunehmend bei geimpften und genesenen Personen nachgewiesen wird. Da 2G bislang häufig die Berechtigung für Zusammenkünfte ohne Maske in Innenräumen darstellt, gibt es bei Omikron-Fällen oft Hunderte von Kontaktpersonen, die die Ausbreitung des Virus vorantreiben“, sagte Heidrun Schößler, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes.