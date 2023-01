Teurer Notvorrat : Vorsorgen ist auch mit wenig Geld möglich

Interaktiv Kreis Heinsberg Ob Naturkatastrophen, Pandemie oder Blackout: Unverhofft kann es zu akuten Situationen kommen, bei denen es ratsam ist, vorgesorgt zu haben. Doch ein Notvorrat geht schnell ins Geld. Wie Sie dennoch vorbereitet sein können.

Volle Regale, Öffnungszeiten fast rund um die Uhr – was in deutschen Haushalten gerade nicht da ist, wird eben schnell gekauft. Auch noch spät am Abend. Doch kann es auch geschehen, dass man plötzlich abgeschnitten ist von der Außenwelt. Über die Weihnachtstage mussten das Menschen in den USA infolge einer extremen Kältewelle erleben – kein Strom, der Weg zum Supermarkt unpassierbar, eingeschlossen im eigenen Zuhause.