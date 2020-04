Kostenpflichtiger Inhalt: Gelockerte Maßnahmen : Vorsicht geboten und viele offene Fragen

Die Leere in den Hauptgeschäftsstraßen wie hier in Heinsberg dürfte ab Montag vorbei sein, wenn die ersten Geschäfte wieder ihre Türen öffnen. Einige laden ihre Kunden bereits per Aushang zum Einkauf ein, andere haben schon mal probehalber die Tür geöffnet und bereiten sich vor. Foto: Rainer Herwartz

Kreis Heinsberg Lange wurde das Statement der Bundesregierung zu Lockerung der Corona-Maßnahmen erwartet. Doch am Ende blieben viele offene Fragen, sagte Landrat Stephan Pusch. „Die Containment-Politik weiterzufahren ist in jedem Fall eine vernünftige Entscheidung“, so Pusch. Nur so könne man Kontakte von infizierten Personen isolieren.