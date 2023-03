Stadt kann Kosten allein nicht stemmen : Vorerst keine Förderung für die Sanierung der Hilfarther Turnhalle

Hückelhoven Das alte Gebäude soll für fünf Millionen Euro energetisch saniert werden, dafür ist Hückelhoven allerdings auf eine Förderung angewiesen. Wie es nun weitergeht.

Schlechte Nachrichten für die Turnhalle in Hückelhoven-Hilfarth: Die Stadt hatte im vergangenen Herbst eine Förderung für die energetische Sanierung der deutlich in die Jahre gekommenen Halle beantragt. Ohne einen Zuschuss kann Hückelhoven die Baumaßnahme, die rund fünf Millionen Euro kosten soll, nicht stemmen. 45 Prozent der Kosten sollten über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gedeckt werden.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Verteilung der Fördermittel in Höhe von 476 Millionen Euro beschlossen. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 2,7 Milliarden Euro beantragt, so dass nur rund ein Sechstel der Anträge bewilligt werden konnte.