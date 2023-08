Derby in der Fußball-Regionalliga : Ein Duell mit besonderer Brisanz

Treffen am Freitagabend im Beecker Waldstadion aufeinander: die Gastgeber mit Trainer Mark Zeh (links) und der 1. FC Düren mit Trainer Boris Schommers. Foto: ZVA/MHA

Beeck/Düren Der FC Wegberg-Beeck empfängt an diesem Freitag den 1. FC Düren. Was sagen die beiden Trainer zum Spiel? Und wie sieht es personell aus? Ein Überblick.

Es ist kein Spiel wie jedes andere. Am Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt der FC Wegberg-Beeck den 1. FC Düren im heimischen Waldstadion. Die beiden Mannschaften stehen sich dann zum ersten Mal in der Fußball-Regionalliga gegenüber. In der Mittelrheinliga behielt bei insgesamt drei Duellen zweimal Beeck die Oberhand, eine Partie endete 1:1. Auch in Testspielen oder beim Rurdorfer Sommercup hatten die Dürener jeweils knapp das Nachsehen.

In Erinnerung geblieben sein dürfte vielen Anhängern beider Vereine auch die coronabedingt abgebrochene Saison 2019/20. Damals durften die Beecker aufgrund des besseren Quotienten den Aufstieg in die vierte Liga bejubeln, der FCD hatte das Nachsehen. Und auch die anhaltende Posse um die Westkampfbahn sorgt für zusätzliche Brisanz. Die Kleeblätter hatten bekanntlich dank ihrer solidarischen Unterstützung erst dafür gesorgt, dass den Dürenern im zweiten Anlauf die Lizenz gewährt wurde (wir berichteten mehrfach). Nun trifft man sich unter Flutlicht auf dem Rasen wieder.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Derby?

Die Beecker sammelten sechs Punkte (zwei Siege, zwei Niederlagen) aus den ersten vier Partien ein. Am vergangenen Wochenende verlor der Aufsteiger allerdings in Überzahl mit 2:3 beim 1. FC Bocholt. „Das war unglücklich, unnötig und hat uns ein paar unruhigere Nächte beschert. Mit dieser ungewohnten Situation – ein Mann mehr und viel Ballbesitz – sind wir nicht so gut zurechtgekommen. Das müssen wir noch lernen“, sagt Mark Zeh. Für Beecks Trainer ist der Saisonstart dennoch zufriedenstellend verlaufen, da seine Mannschaft alle Spiele eng gestalten und zu Hause beide Partien gegen Fortuna Düsseldorf II (1:0) und Rot Weiss Ahlen (2:1) gewinnen konnte.

Die Dürener haben einen Zähler weniger auf dem Konto (ein Sieg, zwei Remis, eine Niederlage). Zuletzt musste sich das Team von Trainer Boris Schommers mit einem 1:1 gegen den 1. FC Köln II zufriedengeben. Dabei vergab der FCD in der Schlussphase mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten. „Der Sieg wäre hochverdient gewesen. In acht von zehn Fällen gewinnst du so eine Partie. Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt, leider haben wir uns am Ende nicht mit drei Punkten belohnt“, unterstreicht Dürens Coach, der dennoch mit der bisherigen Ausbeute „leben kann“, wie er weiter ausführt: „Wir müssen uns in Erinnerung rufen, wo wir herkommen. Es geht vor allem darum, wie und gegen wen wir spielen. Es ist alles in Ordnung. Schade ist nur, dass wir die zwei Punkte am vergangenen Wochenende nicht mitgenommen haben.“

Wer geht als Favorit ins Rennen?

Für Zeh ist die Antwort trotz der positiven Bilanz seines Teams gegen die Dürener klar: Er bezeichnet den FCD als „sehr, sehr gute, erfahrene und physisch starke Regionalliga-Mannschaft“, die dank eines breiten Kaders auf jeder Position gut besetzt sei. „Favorit werden wir in dieser Saison meistens nicht sein“, fügt Beecks Trainer mit einem Augenzwinkern und dem Hinweis auf die beiden gewonnenen Heimspiele hinzu.

Dürens Trainer erwartet ein „Duell auf Augenhöhe“, wobei er schnell hinterher schiebt: „Unser Anspruch sollte es schon sein, dort auf Sieg zu spielen.“ Für den FCD dürfte sich die Partie nicht wie ein echtes Auswärtsspiel anfühlen, denn aufgrund der Posse um die heimische Westkampfbahn (wir berichteten mehrfach) hatte der Club seine ersten beiden Heimspiele gegen Schalke II und die FC-Reserve im Beecker Waldstadion ausgetragen. Respekt zollt Schommers dem kommenden Gegner für den guten Start in die Saison: „Als Aufsteiger zwei Siege aus vier Spielen zu holen, ist schon sehr beachtlich.“

Was erwarten die Trainer für ein Spiel?

Wie in allen Spielen – die Zeit in Überzahl gegen Bocholt ausgeklammert – rechnet Zeh damit, dass seine Mannschaft weniger Ballbesitz als der Gegner haben wird. „Düren wird sicherlich sehr dominant auftreten. Da wollen und müssen wir gegenhalten“, meint Zeh und warnt vor der Offensive: „Da sind sie sehr gut besetzt. Ich halte Kevin Goden für einen herausragenden Spieler in der Regionalliga. Und egal, wer sonst spielt: Aufpassen müssen wir auf jeden.“ Alle Beecker Spiele wurden bislang mit nur einem Tor Differenz entschieden. „Eng dürfte es auch dieses Mal werden. Wenn wir am Ende aber mit zwei Toren Unterschied gewinnen sollten, hätte ich auch nichts dagegen“, sagt Zeh mit einem kleinen Schmunzeln.

Schommers will sich nicht allzu sehr mit dem kommenden Gegner beschäftigen, viel lieber richtet er seinen Fokus auf die eigene Mannschaft. „Wenn wir unsere Stärken wieder auf den Platz bringen und ein richtig gutes Spiel zeigen, dann wollen wir uns am Ende auch mit drei Punkten belohnen“, verdeutlicht der ehemalige Bundesliga-Trainer, der in diesem Zusammenhang allerdings auf die „gute Ordnung“ sowie das „schnelle Umschaltspiel“ der Kleeblätter hinweist. „Das zeichnet sicherlich Beeck aus.“

Wie wollen die Teams das Spiel angehen?

An der Grundausrichtung wird sich für den Aufsteiger nicht viel ändern: Gegen den Ball mit einer Fünferkette kompakt stehen, um dann bei Ballverlusten des Gegners mit einem 3-4-3 schnell umzuschalten. „In dieser Liga ist es enorm schwierig, nach einem Rückstand wieder zurückzukommen. Das kostet viel Kraft. Deshalb heißt es für uns erst mal: Hinten gut stehen. Und dann müssen wir unsere Chancen effektiv nutzen“, sagt Zeh. In der Startelf der Beecker gab es in den vier Spielen bislang nur eine einzige verletzungsbedingte Veränderung: Alec Vinci ersetzte Joel Cartus (Pferdekuss) in Bocholt. Es spricht wenig dafür, dass es gegen den FCD erstmals viele Veränderungen geben wird. Ausschließen wollte der Beecker Trainer das aber auch nicht.

„Wir wollen an die gute Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Köln von der ersten Minute an anknüpfen“, unterstreicht Schommers, der sich in Sachen Aufstellung noch nicht in die Karten schauen lassen will. „Es wird wieder personelle Veränderungen geben“, kündigt der FCD-Trainer an. Gegen Köln musste sich überraschenderweise Dürens Top-Torjäger und Leistungsträger Vincent Geimer zunächst mit einem Bankplatz begnügen. Christian Clemens, Ismail Harnafi und Goden erhielten den Vorzug. Auf der Sechserposition brennt der wieder genesene Meik Kühnel auf einen Einsatz von Beginn an bei seinem Ex-Club. „Wir haben es trotz der schwierigen Situation im Sommer geschafft, die Qualität der Mannschaft noch einmal anzuheben. Wir brauchen diese 22 Spieler und nicht nur elf. Es ist sehr schön zu sehen, dass wir jetzt einen belebenden Konkurrenzkampf im Team haben. Jeder Spieler weiß, dass wir nach dem Leistungsprinzip auswählen“, erläutert Schommers.

Wie ist die Personallage?

Der länger verletzte Kapitän Maurice Pluntke ist weiterhin noch keine Option und wird den Beeckern auch gegen den FCD fehlen. Der zuletzt ausgefallene Cartus hat diese Woche wieder trainiert und wird wohl in den Kader zurückkehren. Ob er auch wieder in die Startelf rückt, hänge von den letzten Trainingseindrücken am Donnerstagabend ab, verriet Zeh.