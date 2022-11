Täter und Zeugen gesucht : Vierköpfige Gruppe schlägt vor Diskothek Himmerich auf Frau ein

Heinsberg Eine Frau aus Linnich wird am Sonntag vor der Diskothek Himmerich in Heinsberg auf den Boden geschubst und von einer vierköpfigen Gruppe geschlagen. Gesucht werden die Täter und mögliche Zeugen.

Gegen 1.20 Uhr am Sonntag ist es nach Angaben der Polizei zu einer Handgreiflichkeit auf dem Parkplatz vor der Diskothek Himmerich in Heinsberg gekommen. Eine junge Frau sei demnach von einem unbekannten Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung zu Boden geschubst worden. Danach hätten drei weitere Personen – ein Mann und zwei Frauen – auf die am Boden liegende 23-Jährige aus Linnich eingeschlagen.