Verkehrsunfall : Vier Schwerverletzte, darunter zwei Kinder

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der L117 in Wassenberg wurden zwei Kinder und zwei Erwachsene schwer verletzt. Foto: dpa/Boris Roessler

Wassenberg Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der L117 in Wassenberg wurden zwei Kinder und zwei Erwachsene schwer verletzt. Involviert waren insgesamt 4 Fahrzeuge.

Am Freitagabend stoßen auf der L117/B221N in Wassenberg zwei Autos zusammen. Ein 35 jähriger Hückelhovener habe vermutlich bei einem Überholversuch den entgegenkommenden PKW einer 29 jährigen Heinsbergerin übersehen, so die Polizei.