Angst vor Feuerwerk : Viele Tiere zittern dem Jahreswechsel entgegen

Bianka Mai-Fiegen, die Vorsitzende des Tierschutzvereins im Kreis Heinsberg, wird nicht nur für ihre Dackelhündin Tilly Vorkehrungen für Silvester treffen. Foto: Rainer Herwartz

Kreis Heinsberg Europas größtes Haustierregister „Tasso“ erwartet für die Silvesternacht nichts Gutes. Verschreckt durch Feuerwerk und Böller suchen wieder viele Tiere das Weite und werden dann vermisst. Auch das Tierheim in Heinsberg kennt die Probleme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Das Szenario wiederholt sich von Jahr zu Jahr. Allein am letzten Tag des Jahres 2021 und am ersten Tag in 2022 sind mehr als 450 Hunde und 275 Katzen bei „Tasso“, dem größten Haustierregister Europas, als vermisst verzeichnet worden. Zum Vergleich: Tasso hatte im Jahr 2021 einen Tagesdurchschnitt von 150 Vermisstenmeldungen von Hunden und Katzen insgesamt. Der Grund hierfür liegt dabei auf der Hand. Aus Furcht vor Feuerwerk und Böllern suchen die Tiere das Weite und folgen ihrem Fluchtinstinkt.

Pläne fürs neue Jahr schmieden, gute Vorsätze fassen und vor allem ausgelassen feiern: An Silvester gehören für viele nicht nur das Korkenknallen, sondern auch das Zünden von Feuerwerkskörpern und Werfen von Böllern dazu. Doch was für die Menschen Spaß bedeutet, kann sowohl Haus- als auch Wildtiere in Todesangst versetzen und traumatische Auswirkungen haben.

Im schlimmsten Fall bringt sie der Lärm, dessen Herkunft sie nicht einordnen oder verstehen können, durch eine panische Flucht in Lebensgefahr. Gerade zum Jahreswechsel zeigt sich, wie wichtig die Kennzeichnung mit einem Transponder und die Registrierung jedes einzelnen Haustieres ist. Durch diese beiden Schritte können entlaufene Hunde und Katzen, wenn sie gefunden werden, jederzeit wieder eindeutig ihren Haltern zugeordnet werden.

Wichtige Tipps Fernseher kann Tiere ablenken Einige wichtige Tipps können in der Silvesternacht bei Mensch und Tier für Entspannung sorgen: - Freigängerkatzen frühzeitig im sicheren Zuhause zu lassen, - Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung einrichten und versuchen, durch heruntergelassene Rollos und mit Hilfe des laufenden Fernsehers oder Radios den Lärm auszusperren, - Hunde in den letzten Tagen des Jahres nicht mehr frei laufen lassen und gut absichern, - am Silvesterabend rechtzeitig die letzte Gassirunde gehen, bevor überall ausgelassen geknallt wird, - Tiere, die gesundheitlich stark unter dem Krach des Jahreswechsels leiden, auf keinen Fall alleine lassen, - gegen 23.30 Uhr dem Tier eine Kaubeschäftigung geben.

„Eine mögliche Erklärung für die hohe Zahl der geflüchteten und vermissten Tiere ist auch der Haustierboom in den letzten Corona-Jahren“, vermutet Bianka Mai-Fiegen, die Vorsitzende des Tierschutzvereins im Kreis Heinsberg. „Dazu sind ganz viele Hunde aus dem Ausland in deutsche Haushalte gekommen, die oft in ihrer Prägungsphase wenig Umwelteinflüsse erlebt haben und daher besonders sensibel und mitunter schreckhaft sind.“

Das von Tasso angesprochene Problem der verschwundenen Tiere sei jedoch nicht nur zum Jahreswechsel festzustellen, sagt Mai-Fiegen. „Wir haben überdies beobachtet, dass schon an den Weihnachtsfeiertagen vermehrt Fundhunde im Tierheim abgegeben wurden.“ Zum Glück konnten sie alle wieder von ihren Eigentümern abgeholt werden. „Ursache für das Verschwinden war meist ein simples Entwischen im familiären Weihnachtstrubel“, erklärt die Tierschützerin.

Bereits Tage vor Silvester und auch danach müsse jeder Tierhalter auf plötzlichen Feuerwerkslärm gefasst sein und sollte daher ein paar Vorkehrungen treffen, damit der Jahreswechsel für das Tier und auch für seine Menschen so sicher und stressfrei wie möglich ist (siehe Infobox). „Die wenigen Hunde, die unser Tierheimaußengehege bewohnen, wie zum Beispiel Husky Damon oder die rumänische Schäferhund-Mix-Hündin Senorita, ziehen sich in ihre Wohnhäuschen zurück, reagieren aber in der Regel nicht verängstigt“, sagt Mai-Fiegen. „Das mag auch daran liegen, dass im Bereich des Tierheims weniger Feuerwerk gezündet wird.“ Die Katzen im Tierheim verfügten ohnehin über zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten. „Bei den Kleintieren sorgen wir mit einer Extraportion Heu, dickem Einstreu, Buddelkisten und einer reichhaltigen Abendmahlzeit für Ablenkung und Beschäftigung.“