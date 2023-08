Lindhaus aus Wassenberg : Warum in Zukunft viel mehr Häuser aus Holz gebaut werden könnten

Schneller Fortschritt auf der Baustelle: Die fertige Elemente werden im Betrieb auf Maß gefertigt und dann später zu einem Haus zusammengefügt. Foto: Hubert Sieberichs GmbH/J. Zaunbrecher

Wassenberg Marius Lind, 29 Jahre, will schon bald zehn Holzhäuser pro Jahr bauen. Er findet, der Holzrahmenbau hat in NRW noch großes Potenzial. Deshalb entwickelt er sein Wassenberger Unternehmen in diese Richtung.

Marius Lind kennt die Pro-und-Kontra-Listen alle. Was spricht für ein gemauertes Haus, was für den Holzbau? Stein auf Stein oder Holzständerwerk? Für Lind ist die Antwort klar: Der Holzbau als ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Alternative sollte bei der Entscheidungsfindung der Bauherren viel häufiger die Nase vorn haben. Kein Wunder, denn die Holzrahmenbauweise ist die Profession des 29-Jährigen aus Wassenberg. Mit dem Bedachungs- und Holzbauunternehmen Hubert Sieberichs und seinem Planungsbüro Lindhaus bietet er Häuslebauern die Möglichkeit, den Traum vom Eigenheim aus Holz zu verwirklichen.

Für Lind ist klar, dass der Holzrahmenbau in Nordrhein-Westfalen noch großes Potenzial hat. In Süddeutschland und in Mecklenburg-Vorpommern würden heute schon rund 30 Prozent der Häuser so errichtet. In NRW liege die Holzbauquote hingegen nur bei 13 bis 14 Prozent. „Warum sollte NRW nicht auch auf das Level von Süddeutschland oder Mecklenburg-Vorpommern kommen?“, fragt Lind. „Ich hoffe, dass sich die Fördergeber mal wirklich mit Nachhaltigkeit beschäftigen“, sagt Lind, denn dann müsse der Holzbau zwangsläufig aufholen.

Die Ökologie beginne beim Hausbau aus Holz natürlich mit dem Hauptwerkstoff. Balken, Platten und Dämmung werden aus dem nachwachsenden Rohstoff hergestellt. Und sie gehe bis zur Heizung, denn der fertige Wandaufbau des Holzrahmenhauses könne bei gleicher Wanddicke viel bessere Dämmwerte erreichen als ein gemauertes Massivhaus. Deshalb brauche man am Ende weniger Gas, Öl oder könne die Wärmepumpenheizung kleiner dimensionieren.

Marius Lind kommt nicht aus dem Handwerk. Er hat in Düsseldorf Betriebswirtschaftslehre studiert, arbeitete dann in Stuttgart für ein Mobilfunkunternehmen und kam nach Wassenberg zurück, um hier in die Selbstständigkeit zu starten. Dafür übernahm er im Jahr 2019 den Dachdecker- und Zimmereibetrieb Hubert Sieberichs von seinem Stiefvater. Die Planungsgesellschaft Lindhaus gründete er Anfang 2021, um seine Idee von einer unternehmerischen Zukunft umzusetzen. Die Baubranche habe Lind immer interessiert, aber er bleibt ein klassischer Quereinsteiger. Aktuell beschäftigt er 38 Mitarbeiter bei Sieberichs und drei bei Lindhaus.

Lind trat mit den Zielen an, das alteingesessene Handwerksunternehmen zu modernisieren, den Holzbau auszubauen und ein Planungsbüro zu gründen. Das habe er nun bereits realisiert. Bevor er startete, habe er mit allen Mitarbeitern gesprochen, die er bei Sieberichs übernommen hatte. Und die seien von seinem Plan überzeugt gewesen. „Die Mitarbeiter wollen diesen Weg mitgehen. Sie haben mir gesagt: ,Wir sehen deine Leidenschaft, die Lust, das zu machen.‘ Die Jungs stehen dahinter, deshalb macht die Arbeit jeden Tag Spaß. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich die Firma nicht übernommen“, sagt Lind.

Wenn sich ein Bauherr nun für die Holzbauweise entscheidet, dann läuft die Bauphase doch etwas anders ab als bei einem gemauerten Haus. Bevor es losgeht, müsse man sehr genau planen, sagt Lind. Das ist aufwendiger als beim Stein-auf-Stein-Haus, bei dem man auch noch etwas ändern kann, wenn die Maurer schon bei der Arbeit sind. Die Holzbauelemente fertigt Lind in seinem Betrieb auf Maß, liefert sie dann zur Baustelle und fügt sie dort zusammen. Und das geht dann wiederum viel schneller als beim Mauern. In wenigen Tagen steht der Rohbau, das Dach folgt zügig und auch die Fenster können schon bestellt werden, wenn die Wände noch gar nicht stehen. Dadurch soll es auf der Baustelle schnell gehen.

Ein klassisches Einsatzfeld für den Holzbau sei es, Räume anzubauen oder ganze Etagen aufzustocken, sagt Lind. „Dafür ist der Holzrahmenbau prädestiniert“, sagt er. Denn die kurze Bauzeit sei für Eigentümer reizvoll, die nicht allzu lange auf einer Baustelle wohnen wollen. Und gerade in Großstädten wie Aachen oder Köln, wo der Wohnraum knapp ist, sei es für Hauseigentümer oft sinnvoll, ihre Immobilie um ein oder zwei Stockwerke aufzustocken, um zusätzliche Wohnungen vermieten zu können.

Sieht nicht aus wie ein Holzhaus, ist aber aus einem Holzständerwerk gebaut. Die Fassade eines Holzrahmenbaus kann auch verputzt oder wie hier verklinkert werden. Foto: Hubert Sieberichs GmbH/J. Zaunbrecher

Wenn Lind mit Bauherren über die Holzbauweise spreche, kämen immer wieder dieselben Fragen auf: Brennt das Holzhaus leichter ab? Nein, die Brandschutzvorschriften seien in Deutschland für alle Häuser gleich. Sieht das Haus dann zwangsläufig aus wie ein Schwedenholzhaus? Nein, der Holzbau könne auch verputzt oder verklinkert werden. Und ist das Bauen mit Holz billiger? Nein, günstiger als ein klassischer Rohbau ist der Holzbau erstmal nicht, eher etwas teurer. Diese Mehrkosten, so argumentiert Lind, ließen sich jedoch durch Einsparungen beim Heizen kompensieren.

Überzeugt haben die Vorteile der Holzbauweise nun schon einige Bauherren. Der Holzbaubetrieb Hubert Sieberichs hat bereits etwa 40 Bauvorhaben, also ganze Häuser, Aufstockungen oder Anbauten, in Holzbauweise realisiert. Und mit Lindhaus hat Marius Lind knapp zehn geplant. Das will er jetzt weiter etablieren. In drei bis fünf Jahren möchte er zehn Häuser pro Jahr bauen, so das Ziel des Unternehmers.