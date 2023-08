Elf Jahre Bauzeit statt fünf : Ratheimer müssen noch jahrelang auf die Umgehung warten

Ortsumgehung Millich ist fertig: Der Teilabschnitt der L117n sollte laut Straßen.NRW am Mittwoch freigegeben werden. Am Vormittag war die Straße aber noch gesperrt. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Hückelhoven Eigentlich hätte die L117n um Ratheim und Millich herum schon 2020 fertig sein sollen. Jetzt kommen neue Verzögerungen für den Ratheimer Teil hinzu. Wie der neue Zeitplan aussieht.

Der Bau der Ortsumgehung von Ratheim und Millich (L117n) scheint so etwas wie ein Loch ohne Boden zu werden. Geld und Zeit fließen massenhaft hinein. Aber das Ziel ist noch längst nicht in Sicht. Jetzt ist zwar der kürzere Millicher Teil der Ortsumgehung fertig. Aber für den längeren Ratheimer Streckenabschnitt gibt es schon wieder Verzögerungen.

Beim ersten Spatenstich für die L117n war man noch davon ausgegangen, dass die gesamte Straße um Millich und Ratheim herum bis Ende 2020 fertiggestellt sein sollte. Hinter diesem Zeitplan hängt der Landesbetrieb Straßen.NRW nun schon mehr als zweieinhalb Jahre zurück. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte Gregor Hürter, Pressesprecher von Straßen.NRW nun mit, dass „bei optimalem Verlauf der noch ausstehenden Arbeiten“ Ende 2026 mit einer Gesamtfreigabe gerechnet werden könne. Das heißt, dass sich die Bauzeit für die Straße mehr als verdoppelt. Von fünf auf elf Jahre.

Der große Knackpunkt bei dem Projekt ist ein Trogbauwerk an der Buscher Straße in Ratheim. Das Bauwerk hat folgenden Zweck: Vor der Buscher Straße muss die L117n ein gutes Stück tiefer gelegt werden, weil sie unter der Straße hindurchgeführt wird. Wegen angrenzender Häuser kann dort beispielsweise keine breite Böschung angelegt werden, vielmehr müssen senkrechte Wände eingezogen werden, um den Höhenunterschied von Umgehungsstraße und Umgebung abzufangen. Das ist einerseits eine recht anspruchsvolle Aufgabe für die Ingenieure, andererseits machen die Grundwasserverhältnisse, eine Vielzahl von Versorgungsleitungen im Boden und die Parallelverkehre die Aufgabe kompliziert.

Noch im vergangenen Jahr war ein Projektleiter von Straßen.NRW davon ausgegangen, dass die Arbeiten noch im jetzt laufenden Jahr beginnen könnten. Jetzt sagt Hürter, dass die Arbeiten an dem Trog erst im Sommer 2024 beginnen und dann zweieinhalb Jahre in Anspruch nehmen sollen. Unklar bleibt weiterhin, warum erst nach dem Spatenstich – als die Planungen eigentlich schon abgeschlossen waren – aufgefallen war, dass ein solches Trogbauwerk überhaupt notwendig ist.

Als klar wurde, dass die Verkehrsführung via Trog an der Buscher Straße so kompliziert und langwierig werden würde, stellte Straßen.NRW den Gesamtzeitplan für die L117n komplett auf den Kopf. Der Millicher Teil der Ortsumgehung, der jetzt freigegeben wird, ist eigentlich der zweite und letzte Teil der Straße. Er wurde aber vorgezogen, damit sich seine Bauzeit nicht noch einmal an die Verzögerung des Ratheimer Abschnitts anschließt.

Viel Verkehr in Ratheim: Die Anwohner an der Millicher Straße in Ratheim leiden unter der starken Belastung. Sie müssen noch jahrelang auf die Umgehungsstraße warten. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts L117n war auch die Verlegung des Autobahnschlusses Hückelhoven-West. In Fahrtrichtung Heinsberg waren Auf- und Abfahrt an die Umgehungsstraße herangerückt worden. Auch dabei geriet der Zeitplan ins Stocken. Eigentlich hätten die neue Auf- und Abfahrt im August 2021 abgeschlossen werden sollen. Das gelang jedoch erst zehn Monate später. In diesem Fall hing die Verzögerung mit dem verheerenden Hochwasser im Juli 2021 zusammen. Firmen, die eigentlich Lärmschutzwall und -wand an der A46 in Hückelhoven bauen sollten, waren im Ahrtal beschäftigt.