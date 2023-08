Täter flüchten : Unbekannte versuchen, Geldautomaten in Wegberg zu sprengen

Wegberg Unbekannte versuchen in der Nacht zu Dienstag, einen Geldautomaten in Wegberg zu sprengen – offenbar erfolglos.

Wie die Polizei am Morgen mitteilt, beobachteten Anwohner nach einer Detonation gegen 1.30 Uhr drei dunkel gekleidete Männer dabei, wie sie vom Tatort am Rathausplatz in einem schwarzen BMW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Straße „Grenzlandring“ flüchteten.