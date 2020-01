Kostenpflichtiger Inhalt: Engpässe in der Apotheke : Verordnete Arzneien oft nicht verfügbar

Apotheker Klaus Froitzheim steht vor einer vollautomatischen Kommissioniermaschine in seiner Apotheke. Sie liefert quasi auf Knopfdruck das im Verkaufsraum durch den Mitarbeiter angeforderte Medikament – allerdings nur, wenn es auch verfügbar ist. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Säureblocker und selbst Antidepressiva gehören seit Jahren zu den Medikamenten, die von Patienten am stärksten nachgefragt und benötigt werden. Folglich, so lässt sich daraus schließen, sollte gerade für diese Arzneien die Quelle in den Apotheken nie versiegen. Doch das Gegenteil ist der Fall.