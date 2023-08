Straßensperrung aufgehoben : Verkehrsunfall auf der Goswinstraße in Erkelenz

Erkelenz Gegen 10 Uhr kollidieren zwei Pkws im Kreuzungsbereich Goswinstraße Aachener Straße. Zwei Personen sind bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Am Samstagmorgen ist es in Erkelenz zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Goswinstraße Aachener Straße gekommen. Wie die Polizei Heinsberg auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, fuhr eine Person gegen 10 Uhr die Krefelder Straße entlang und wollte links in die Goswinstraße abbiegen.