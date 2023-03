Neuwahl in Wegberg : Verfahren zur Nachfolge von Stock klar geregelt

Die Bürgerinnen und Bürger in Wegberg dürfen sich darauf einstellen, dass ihnen in den nächsten Monaten eine Wahlbenachrichtigung ins Haus flattert, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Foto: dpa/Bodo Schackow

Wegberg Es dürfte spannend werden in Wegberg, denn spätestens sechs Monate nach dem Ausscheiden von Bürgermeister Michael Stock aus dem Amt, muss ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden.

Der Bürgermeister wird dabei laut Paragraf 65 der Gemeindeordnung NRW von den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf die Dauer von fünf Jahren nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Scheidet der Bürgermeister wie in Wegberg vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Amt aus, so findet die Wahl des Nachfolgers spätestens sechs Monate nach Ausscheiden des Bürgermeisters aus dem Amt statt. Endet das Beamtenverhältnis des Bürgermeisters vor Ablauf seiner Amtszeit, wird der Nachfolger bis zum Ende der nächsten Wahlperiode des Rates gewählt, es sei denn, die Amtszeit des Nachfolgers beginnt innerhalb der ersten zwei Jahre der Wahlperiode des Rates. In diesem Fall endet sie mit dem Ende der laufenden Wahlperiode. In Wegberg wird die neue Kandidatin oder der neue Kandidat also bis Jahr 2030 im Amt bleiben, ehe wieder eine Neuwahl erfolgt.