Neuauflage in 2024? : Veranstalter sagt Hückelhovener Sommermusik ab

Neuauflage in 2024?

Die Sommermusik Schacht 3 zieht immer viele Besucher nach Hückelhoven. In diesem Sommer bot unter anderem Querbeat beste Partystimmung. Foto: Dettmar Fischer

Hückelhoven Eigentlich sollte demnächst das Line-up für das Open-Air-Festival verkündet werden. Warum Günter vom Dorp die Veranstaltung nun absagt und ob es 2024 eine Neuauflage geben wird.

„Liebe Fans der Sommermusik, wir arbeiten am Line-up des neuen Festivalprogramms 2023. Bitte habt noch etwas Geduld bis zur Veröffentlichung“, heißt es noch immer auf der Internetseite des Veranstalters. Eigentlich sollte das beliebte Open-Air-Festival im kommenden Jahr vom 3. bis 6. August wieder an seinen angestammten Platz vor dem historischen Förderturm von Schacht 3 zurückkehren. Große Namen wie James Blunt, Roland Kaiser, Johannes Oerding, Revolverheld und Nico Santos hatten in den vergangenen Jahren mehreren Tausend Besuchern auf der Bühne eingeheizt.