Kind rannte mit Laufrad auf die L117 : Vater und vierjähriger Sohn von Auto angefahren

Wassenberg Am Abend ist es auf der Landesstraße 117 bei Wassenberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 39-jähriger Mann und sein vierjähriger Sohn wurden von einem Auto erfasst. Als der Sohn plötzlich auf die Fahrbahn lief, rannte sein Vater hinterher.

Der Mann und sein Sohn wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zu der Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen an der Hand durch herumfliegende Glassplitter. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.