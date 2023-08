Schuldspruch : Ehemaliger Hückelhovener Pfarrer hat in 145 Fällen Geld veruntreut

Die Sache Georg K. hat am Amtsgericht Mönchengladbach ein vorläufiges Ende gefunden. Der Geistliche wurde verurteilt, kann aber noch in Berufung gehen. Foto: MHA/Simone Thelen

Hückelhoven/Mönchengladbach Das Urteil im Prozess gegen den ehemaligen Pfarrer Georg K., dem Veruntreuung in 145 Fällen vorgeworfen wurde, ist gesprochen. Es lautet: schuldig.

Georg K., ehemaliger Pfarrer und Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven, hat in 145 Fällen Geld der Gemeinde veruntreut, weil er sich so aus seiner eigenen finanziellen Notlage befreien wollte, so lautete am Montag das Urteil am Amtsgericht Mönchengladbach. Richter Carsten Conrad verurteilte den Geistlichen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahre und sechs Monate und der Zahlung einer Geldstrafe von 101.073,83 Euro.